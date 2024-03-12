В Новосибирске открылся офис Фонда президентских культурных инициатив

За это время фонд поддержал 168 региональных проектов. В 2023 году в Новосибирске прошел фестиваль «Сибириада», и власти рассматривают возможность проводить его регулярно. Также новосибирские кинематографисты сняли фильм «Суворовец-1944», который привлек общественное внимание.