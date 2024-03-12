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Posted Вчера, 11:40

Published Вчера, 11:40

Modified Сегодня, 02:11

Updated Сегодня, 02:11

Губернатор Андрей Травников и генеральный директор фонда Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

В Новосибирске открылся офис Фонда президентских культурных инициатив

12 марта 2024, 11:40. Обновлено сегодня в 02:11
Фото: Правительство Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников и генеральный директор фонда Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

Новосибирские культурные проекты получили гранты на больше 230 млн рублей

Новосибирская область лидирует в Сибирском регионе по выделенным грантам на творческие проекты.

В центре Новосибирска начал работу офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), сообщает 11 марта пресс-служба регионального правительства. Проектный офис призван стать методическим центром, где участники сферы культуры смогут получить информационную поддержку, которая поможет выигрывать гранты.

Губернатор Андрей Травников и генеральный директор фонда Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Также в ходе встречи обсудили участие региона в грантовых конкурсах ПФКИ.

«Жители Новосибирской области — активные участники грантовых конкурсов ПФКИ. На двенадцать конкурсных „волн“ от региона поступило 1437 заявок. Поддержку по результатам 11 завершенных конкурсов получили 168 проекта на общую сумму свыше 230,6 млн рублей. Это лучший результат по Сибирскому федеральному округу по количеству полученных грантов», — сказал Роман Карманов.

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) создан указом президента РФ в 2021 году. Фонд предоставляет гранты на реализацию проектов в области культуры.

Фото: Правительство Новосибирской области

За это время фонд поддержал 168 региональных проектов. В 2023 году в Новосибирске прошел фестиваль «Сибириада», и власти рассматривают возможность проводить его регулярно. Также новосибирские кинематографисты сняли фильм «Суворовец-1944», который привлек общественное внимание.

В рамках нацпроекта «Культура» и участии ПФКИ в регионе проходит Транссибирский Арт-фестиваль с молодежной программой, Международный фестиваль театров кукол «Перекресток» с субтитрами и сурдопереводом. Получен грант на проведение Сибирского фестиваля полнокупольного кино «Кинокупол», провели фестиваль креативных индустрий «Новатория». 22 июня 2022 года прошел концерт на открытом воздухе «Шостакович. Симфония № 7 Ленинградская» в исполнении симфонического оркестра Новосибирской филармонии.

Региональный офис ПФКИ открылся на базе ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» на улице Каинская, 4.

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