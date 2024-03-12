В Новосибирске прошел форум партии «Единая Россия»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Новосибирске состоялся форум «Единство народа», организованный партией «Единая Россия». Участниками стали депутаты, активисты и сторонники партии, молодогвардейцы.
В своей речи секретарь Новосибирского регионального отделения партии, губернатор Андрей Травников подчеркнул, что все члены партии объединяет активная жизненная позиция и стремление сделать жизнь граждан лучше и комфортнее.
«Сегодня Новосибирская область — это перспективный регион, у которого есть значительный ресурс для динамичного развития. Мы работаем одной сплоченной командой на всех уровнях и во всех направлениях», — сказал Андрей Травников.
Сенатор от Новосибирской области, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Александр Карелин напомнил о важности таких ценностей, как честь, долг, отвага, трудолюбие и любовь к Родине. Он подчеркнул, что объединяясь, люди могут достичь больших результатов и привел пример из Новгородчины, где говорили: «Купно за едино!».
«Важно быть вместе, не рассуждать, а действовать на благо Новосибирской области и России», — сказал Александр Карелин.
Форумы «Единство народа» проводятся во всех регионах страны и собирают тысячи участников.
В марте в правительстве Новосибирской области прошел региональный форум волонтеров. Событие призвано объединить волонтеров по поддержке участников СВО и членов их семей.