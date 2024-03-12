В Новосибирске прошел форум партии «Единая Россия»

Сенатор от Новосибирской области, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Александр Карелин напомнил о важности таких ценностей, как честь, долг, отвага, трудолюбие и любовь к Родине. Он подчеркнул, что объединяясь, люди могут достичь больших результатов и привел пример из Новгородчины, где говорили: «Купно за едино!».