В Новосибирске с 13 марта запускают новый кольцевой автобусный маршрут — карта

От ул. Богдана Хмельницкого до ул. Магаданская, ул. Залесского, ул. Дуси Ковальчук до площади Калинина. Оттуда автобусы будут уходить на Дуси Ковальчук по ул. Плановая до ул. Дачная на ул. Дмитрия Донского. Затем маршрут выходит на Красный проспект, идет до площади Калинина, возвращается на ул. Дуси Ковальчук и ул. Залесского, откуда уходит на ул. Богдана Хмельницкого до микрорайона Тихий.