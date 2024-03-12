В Новосибирске с 13 марта запускают новый кольцевой автобусный маршрут — карта

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:31
С 13 марта в Новосибирске запустят новый кольцевой муниципальный автобусный маршрут, сообщает пресс-центр мэрии. Автобусы № 33 будут курсировать по маршруту «Ул. Учительская — Ботанический ж/м — Ул. Учительская».
Путь следования автобусов выглядит следующим образом:
От ул. Богдана Хмельницкого до ул. Магаданская, ул. Залесского, ул. Дуси Ковальчук до площади Калинина. Оттуда автобусы будут уходить на Дуси Ковальчук по ул. Плановая до ул. Дачная на ул. Дмитрия Донского. Затем маршрут выходит на Красный проспект, идет до площади Калинина, возвращается на ул. Дуси Ковальчук и ул. Залесского, откуда уходит на ул. Богдана Хмельницкого до микрорайона Тихий.
В 2024 году в Новосибирск поступят 169 троллейбусов, сообщил губернатор региона в марте. За последние пять лет город закупил 279 единиц общественного транспорта.