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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Новосибирске выставили на продажу «Тимирязевские сауны» за почти 100 млн

Продают «Тимирязевские сауны» с 23-летней историей — с чем связана продажа

12 марта 2024, 07:26
Фото: N1.ru

В Новосибирске выставили на продажу «Тимирязевские сауны» за почти 100 млн

Новый владелец может надстроить здание до четырех этажей и застроить свободный участок.

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу «Тимирязевские сауны». Владелец оценил объект в 97 млн рублей (330 тысяч рублей за кв. метр).

Продавец описывает объект как отдельно стоящее здание на улице Тимирязева, 1/3 площадью почти 300 «квадратов», площадь может быть увеличена в шесть раз. Новый владелец может надстроить до четырех этажей и застроить свободный участок. Площадь всего участка — 724 кв. метра.

«Фундамент здания позволяет надстроить четыре этажа, имеется заключение. По заключению проектировщика на основании градостроительного плана для надстройки нет никаких препятствий», — сказано в объявлении.
Фото: N1.ru

Как сообщил Atas.info собственник здания Самат Токтамысов, объект находится в собственности. Продажа связана с переездом в другую страну. Бизнес приносит прибыль.

«Я последние пять лет за счет него и живу. Предложение более чем выгодное, новый владелец сможет существенно расширить полезную площадь здания. Несколько лет назад я заказал экспертизу. Исследование показало, что фундамент выдержит еще четыре этажа. Территория участка позволяет построить пристройки», — говорит Самат Токтамысов.

Бизнесу 23 года, сауны работают с 2000 года, массажный салон — с 2019-го. В здании расположены четыре разноплановых номера с парилкой, бассейном, туалетом, душевой, камином, комнатами отдыха. В каминах можно готовить пищу. Караоке прилагается.

Согласно официальному сайту «Тимирязевских саун», сейчас стоимость одного часа составляет от 600 рублей до 2100 рублей.

Ранее мэрия объявила, что муниципальные бани № 7 на ул. Гурьевская в Новосибирске передадут концессионеру на 30 лет. По подсчетам, на реконструкцию и ремонт до 2026 года потребуется 110 млн рублей. Сумма всех инвестиций за 30 лет составит 420 млн рублей.

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#Бизнес#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Сауна#Заельцовский район#Алёна Рогонова
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