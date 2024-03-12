Продают «Тимирязевские сауны» с 23-летней историей — с чем связана продажа

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу «Тимирязевские сауны». Владелец оценил объект в 97 млн рублей (330 тысяч рублей за кв. метр).
Продавец описывает объект как отдельно стоящее здание на улице Тимирязева, 1/3 площадью почти 300 «квадратов», площадь может быть увеличена в шесть раз. Новый владелец может надстроить до четырех этажей и застроить свободный участок. Площадь всего участка — 724 кв. метра.
«Фундамент здания позволяет надстроить четыре этажа, имеется заключение. По заключению проектировщика на основании градостроительного плана для надстройки нет никаких препятствий», — сказано в объявлении.
Как сообщил Atas.info собственник здания Самат Токтамысов, объект находится в собственности. Продажа связана с переездом в другую страну. Бизнес приносит прибыль.
«Я последние пять лет за счет него и живу. Предложение более чем выгодное, новый владелец сможет существенно расширить полезную площадь здания. Несколько лет назад я заказал экспертизу. Исследование показало, что фундамент выдержит еще четыре этажа. Территория участка позволяет построить пристройки», — говорит Самат Токтамысов.
Бизнесу 23 года, сауны работают с 2000 года, массажный салон — с 2019-го. В здании расположены четыре разноплановых номера с парилкой, бассейном, туалетом, душевой, камином, комнатами отдыха. В каминах можно готовить пищу. Караоке прилагается.
Согласно официальному сайту «Тимирязевских саун», сейчас стоимость одного часа составляет от 600 рублей до 2100 рублей.
Ранее мэрия объявила, что муниципальные бани № 7 на ул. Гурьевская в Новосибирске передадут концессионеру на 30 лет. По подсчетам, на реконструкцию и ремонт до 2026 года потребуется 110 млн рублей. Сумма всех инвестиций за 30 лет составит 420 млн рублей.