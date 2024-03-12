Продают «Тимирязевские сауны» с 23-летней историей — с чем связана продажа

Ранее мэрия объявила, что муниципальные бани № 7 на ул. Гурьевская в Новосибирске передадут концессионеру на 30 лет. По подсчетам, на реконструкцию и ремонт до 2026 года потребуется 110 млн рублей. Сумма всех инвестиций за 30 лет составит 420 млн рублей.