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Вернувшийся с СВО новосибирец погасил долг перед юрлицами

Вернувшийся с СВО новосибирец погасил долг перед юрлицами

12 марта 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney
У судебных приставов находились четыре исполнительных производства о взыскании задолженности в пользу юридических лиц на общую сумму 120 тысяч рублей.

Вернувшийся с СВО 40-летний житель поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области погасил долг в 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

«Должник скрывался от уплаты задолженности, вел праздный образ жизни. В ходе совершения исполнительных действий, имущество на которое можно обратить взыскание, отсутствовало», — сообщила врио начальника отделения Наталья Измайлова.

Должник увидел на Госуслугах информацию о своей задолженности, пришел к судебному приставу и закрыл долг. Свою задолженность мужчина объяснил тем, что был мобилизован.

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Ранее в Новосибирске приставы изъяли Lexus 470 у отца, который не платил алименты на своих двух детей.

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#Общество#Новосибирск#Долг#СВО#Боец#Судебные приставы#Алёна Рогонова
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