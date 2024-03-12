Вернувшийся с СВО новосибирец погасил долг перед юрлицами

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Вернувшийся с СВО 40-летний житель поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области погасил долг в 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.
«Должник скрывался от уплаты задолженности, вел праздный образ жизни. В ходе совершения исполнительных действий, имущество на которое можно обратить взыскание, отсутствовало», — сообщила врио начальника отделения Наталья Измайлова.
Должник увидел на Госуслугах информацию о своей задолженности, пришел к судебному приставу и закрыл долг. Свою задолженность мужчина объяснил тем, что был мобилизован.
Ранее в Новосибирске приставы изъяли Lexus 470 у отца, который не платил алименты на своих двух детей.