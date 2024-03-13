Администрация Саратова отменила электронные торги по строительству школ

Днем 13 марта, уже после выхода публикации ИА «Взгляд-инфо», мэрия Саратова опубликовала комментарий директора МКУ «Капитальное строительство» Артема Райкова. В документе говорится о том, что в настоящее время вносятся изменения в конкурсную документацию, чтобы устранить замечания. Аукционы будут объявлены повторно в ближайшее время. Задача построить объекты в указанные сроки остается прежней.