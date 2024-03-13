Администрация Саратова отменила электронные торги по строительству школ

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Первый аукцион был объявлен 1 марта для строительства школы на 400 мест в 6-м микрорайоне Солнечный–2. Предлагалось выполнить работы по контракту на сумму 500 млн рублей. Подрядчик должен был закончить проектирование исследовательских работ до 1 сентября и ввести школу в эксплуатацию до 20 августа 2025 года, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Второй аукцион был объявлен 4 марта для строительства школы на 1500 мест в микрорайоне Авиатор. Администрация города, возглавляемая мэром Ладой Мокроусовой, оценила работы в 1 млрд 250 млн рублей. Сроки — такие же, как и для школы в Солнечном-2.
Однако до окончания срока подачи заявок на участие в аукционах торги были неожиданно отменены. Извещение об отмене первых торгов датировано 11 марта вечером, а вторых — 12 марта в обед.
Причины такого решения не указаны в карточках аукционов.
Важно отметить, что только в 2024 году на строительство трех новых школ будет направлено 3 миллиарда рублей. Эти средства были привлечены по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.
6 февраля мэр Лада Мокроусова оценила недостаток мест в школах Саратова в 14 тысяч. После этого были возбуждены уголовные дела, связанные со строительством жилья без социальной инфраструктуры.
Днем 13 марта, уже после выхода публикации ИА «Взгляд-инфо», мэрия Саратова опубликовала комментарий директора МКУ «Капитальное строительство» Артема Райкова. В документе говорится о том, что в настоящее время вносятся изменения в конкурсную документацию, чтобы устранить замечания. Аукционы будут объявлены повторно в ближайшее время. Задача построить объекты в указанные сроки остается прежней.