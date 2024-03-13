atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:46

Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Администрация Саратова отменила электронные торги по строительству школ

13 марта 2024, 18:46
Муниципальное учреждение «Капитальное строительство» Саратова, которое подчиняется администрации города, приняло решение о синхронной отмене электронных аукционов на строительство школ в микрорайонах Солнечный-2 и Авиатор. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

Первый аукцион был объявлен 1 марта для строительства школы на 400 мест в 6-м микрорайоне Солнечный–2. Предлагалось выполнить работы по контракту на сумму 500 млн рублей. Подрядчик должен был закончить проектирование исследовательских работ до 1 сентября и ввести школу в эксплуатацию до 20 августа 2025 года, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Второй аукцион был объявлен 4 марта для строительства школы на 1500 мест в микрорайоне Авиатор. Администрация города, возглавляемая мэром Ладой Мокроусовой, оценила работы в 1 млрд 250 млн рублей. Сроки — такие же, как и для школы в Солнечном-2.

Однако до окончания срока подачи заявок на участие в аукционах торги были неожиданно отменены. Извещение об отмене первых торгов датировано 11 марта вечером, а вторых — 12 марта в обед.

Причины такого решения не указаны в карточках аукционов.

Важно отметить, что только в 2024 году на строительство трех новых школ будет направлено 3 миллиарда рублей. Эти средства были привлечены по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

6 февраля мэр Лада Мокроусова оценила недостаток мест в школах Саратова в 14 тысяч. После этого были возбуждены уголовные дела, связанные со строительством жилья без социальной инфраструктуры.

Днем 13 марта, уже после выхода публикации ИА «Взгляд-инфо», мэрия Саратова опубликовала комментарий директора МКУ «Капитальное строительство» Артема Райкова. В документе говорится о том, что в настоящее время вносятся изменения в конкурсную документацию, чтобы устранить замечания. Аукционы будут объявлены повторно в ближайшее время. Задача построить объекты в указанные сроки остается прежней.

Подпишитесь
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
Сегодня, 04:27
Получить водительские права станет сложнее с 1 апреля 2024 года — какие будут правила
Вчера, 12:01
Еще три кандидата заявились на пост мэра Новосибирска. Кто они?
Вчера, 16:42
Даты весенних каникул — когда отдыхают школьники
Сегодня, 01:42
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
Сегодня, 01:49
Стало известно, где находится ушедший в отставку экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Вчера, 09:50