Актер из Новосибирска Никита Кологривый опроверг раздачу автографов на выборах

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
Никита Кологривый подчеркнул, что не стоит обращать внимание на ложные сообщения и попытки провокации, использующие его имя. Он отметил, что с 16 по 19 марта будет в Новосибирске и никаких фан-встреч в Москве не планирует.
Однако актер добавил, что он удаленно проголосует на выборах президента РФ. Предварительно в соцсетях распространилась информация о предстоящих встречах Кологривого с фанатами.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в кинотеатре «Победа» пройдет кинофестиваль «Семейные традиции» (16+). Во второй день фестиваля перед зрителями выступит Кологривый. Актер торжественно откроет фестиваль и раздаст автографы. Участие в событии бесплатное. Примечательно, что билеты на встречу с актером уже не доступны.