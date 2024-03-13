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Актера приписывают к агитации на выборах

Актер из Новосибирска Никита Кологривый опроверг раздачу автографов на выборах

13 марта 2024, 01:23
Фото: Никита Кологривый/ВКонтакте
Актера приписывают к агитации на выборах
Новосибирский актер Никита Кологривый опровергает слухи о раздаче автографов на выборах президента и заявляет, что в это время будет находиться на кинофестивале в своем родном городе.
Сюжет
Выборы

Никита Кологривый подчеркнул, что не стоит обращать внимание на ложные сообщения и попытки провокации, использующие его имя. Он отметил, что с 16 по 19 марта будет в Новосибирске и никаких фан-встреч в Москве не планирует.

Однако актер добавил, что он удаленно проголосует на выборах президента РФ. Предварительно в соцсетях распространилась информация о предстоящих встречах Кологривого с фанатами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в кинотеатре «Победа» пройдет кинофестиваль «Семейные традиции» (16+). Во второй день фестиваля перед зрителями выступит Кологривый. Актер торжественно откроет фестиваль и раздаст автографы. Участие в событии бесплатное. Примечательно, что билеты на встречу с актером уже не доступны.

Новосибирцы расхватали билеты на встречу с Никитой Кологривым — мест не осталось
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#Общество#Новосибирск#Выборы#Эмилия Губарева#Актер#Никита Кологривый
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