Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска

На конкурс Олеся Яхонтова зарегистрировалась как временно неработающая. По данным СПАРК, сибирячка с 2016 по 2020 годы являлась учредителем и директором ООО «Идеальное решение», в сферу деятельности фирмы входило строительство жилых и нежилых зданий. Также с 2017 по 2018 годы Олеся Яхонтова в качестве индивидуального предпринимателя занималась розничной торговлей в неспециализированных магазинах.