Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На конкурс Олеся Яхонтова зарегистрировалась как временно неработающая. По данным СПАРК, сибирячка с 2016 по 2020 годы являлась учредителем и директором ООО «Идеальное решение», в сферу деятельности фирмы входило строительство жилых и нежилых зданий. Также с 2017 по 2018 годы Олеся Яхонтова в качестве индивидуального предпринимателя занималась розничной торговлей в неспециализированных магазинах.
В настоящий момент на должность мэра Новосибирска претендуют семь человек. Помимо Олеси Яхонтовой, пост главы города могут занять травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП №20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Аверкина, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. В борьбу за кресло мэра готовы вступить индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат горсовета Игорь Украинцев и военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.
Стоит отметить, что часть кандидатов уже успели высказаться по своей политической программе. В частности, Эдуард Кожемякин заявил, что желает вернуть городу историческое название Новониколаевск в память о сттрастотерпце Николае Втором. В свою очередь, Игорь Украинцев намерен использовать наработанный кейс Заельцовского района для развития мегаполиса.
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта.Отбор кандидатов состоится 4 апреля.