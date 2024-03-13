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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Конкурс на должность мэра пройдет 4 апреля

Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска

13 марта 2024, 12:06
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Конкурс на должность мэра пройдет 4 апреля

В Новосибирске седьмым кандидатом на пост мэра стала бизнесвумен Олеся Яхонтова

До окончания приема заявок на конкурс на должность мэра Новосибирска остался фактически один день. На данный момент конкурсная комиссия подвела предварительные итоги рассмотрения документов от кандидатов. Сейчас заявки подали семь человек, среди них единственная женщина — Олеся Яхонтова.

На конкурс Олеся Яхонтова зарегистрировалась как временно неработающая. По данным СПАРК, сибирячка с 2016 по 2020 годы являлась учредителем и директором ООО «Идеальное решение», в сферу деятельности фирмы входило строительство жилых и нежилых зданий. Также с 2017 по 2018 годы Олеся Яхонтова в качестве индивидуального предпринимателя занималась розничной торговлей в неспециализированных магазинах.

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В настоящий момент на должность мэра Новосибирска претендуют семь человек. Помимо Олеси Яхонтовой, пост главы города могут занять травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП №20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Аверкина, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. В борьбу за кресло мэра готовы вступить индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат горсовета Игорь Украинцев и военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

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Стоит отметить, что часть кандидатов уже успели высказаться по своей политической программе. В частности, Эдуард Кожемякин заявил, что желает вернуть городу историческое название Новониколаевск в память о сттрастотерпце Николае Втором. В свою очередь, Игорь Украинцев намерен использовать наработанный кейс Заельцовского района для развития мегаполиса.

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Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта.Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

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