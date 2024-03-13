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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Ведущей спортивного шоу станет Ляйсан Утяшева

«Быстрее, выше, сильнее!»: новосибирцев приглашают в спортивное шоу с Ляйсан Утяшевой

13 марта 2024, 11:12
Фото: Телеканал ТНТ
Ведущей спортивного шоу станет Ляйсан Утяшева

Новосибирских спортсменов призывают сразиться за приз в международном шоу на ТНТ

Новосибирцам предлагают вспомнить о своих спортивных достижениях и побороться за крупный денежный приз. Это станет возможным благодаря участию в народной сборной.

К участию в кастинге допускаются спортсмены в возрасте от 20 до 35 лет. При этом испытать удачу смогут как спортсмены-любители, так и просто люди в хорошей физической форме. Плюсом станет наличие спортивных регалий.

«Ты быстрее, выше и сильнее остальных? Заполни анкету и стань частью народной сборной России в соревновании с другими странами за крупный денежный приз!», — сообщает телеканал ТНТ.

В анкете нужно указать личные данные, спортивный стаж и вид спорта, в котором специализируется участник. Необходимо подтвердить форму при помощи видеозаписей и актуальных фотографий с мероприятий.

Рабочее название проекта — «Игры без границ». Ведущим спортивного шоу выступит Ляйсан Утяшева, а сама передача будет иметь международный статус.

Напомним, что новосибирский блогер Дава признался в чувствах к Ольге Бузовой.

Новосибирский блогер Дава признался в чувствах к бывшей Бузовой
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