«Быстрее, выше, сильнее!»: новосибирцев приглашают в спортивное шоу с Ляйсан Утяшевой

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
К участию в кастинге допускаются спортсмены в возрасте от 20 до 35 лет. При этом испытать удачу смогут как спортсмены-любители, так и просто люди в хорошей физической форме. Плюсом станет наличие спортивных регалий.
«Ты быстрее, выше и сильнее остальных? Заполни анкету и стань частью народной сборной России в соревновании с другими странами за крупный денежный приз!», — сообщает телеканал ТНТ.
В анкете нужно указать личные данные, спортивный стаж и вид спорта, в котором специализируется участник. Необходимо подтвердить форму при помощи видеозаписей и актуальных фотографий с мероприятий.
Рабочее название проекта — «Игры без границ». Ведущим спортивного шоу выступит Ляйсан Утяшева, а сама передача будет иметь международный статус.
Напомним, что новосибирский блогер Дава признался в чувствах к Ольге Бузовой.