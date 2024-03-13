Даты весенних каникул — когда отдыхают школьники

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Published Сегодня, 01:42
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В Новосибирске опубликовали даты весенних каникул. Министерство просвещения рекомендовало начать их 25 марта, а закончить 31 числа.
Однако каждая школа может самостоятельно изменять эти сроки. Лучше всего проверить точные даты на официальных сайтах образовательных учреждений, в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздела «Образование» — «Календарный учебный график», сообщает мэрия города.
Стоит отметить, что пока не поступило заявлений от школ о переносе дат весенних каникул. А вот на прошлой неделе из-за ОРВИ было закрыто 29 групп в детских садах города, а число заболевших достигло 21 438 человек.