Гособвинитель запросил для экс-директора клиники Мешалкина 7 лет лишения свободы

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12 марта в Центральном районном суде Новосибирска проходят прения сторон по уголовному делу бывших руководителей ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава РФ. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Бывшего директора центра Александра Караськова, его заместителя и по совместительству супругу Ирину Бойцову и двух бизнесменов — Евгения Первушина и Александра Сорокин обвиняют в совершении растрате в особо крупном размере и покушении на легализацию денег, добытых преступным путем.
Прокурор просит назначить Караськову, Первушину и Сорокину по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы по 700 тысяч рублей. Бойцовой — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.
Подсудимые свою вину не признают.
В деле также фигурировал заместитель Караськова Евгений Покушалов. Но он заключил досудебное соглашение, его освободили по УДО.
В мае 2019 года Александра Караськова уволили с поста директора клиники им. академика Мешалкина. В июне суд арестовал его супругу, а затем и его самого.