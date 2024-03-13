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Гособвинитель запросил для экс-директора клиники Мешалкина 7 лет лишения свободы

Гособвинитель запросил для экс-директора клиники Мешалкина 7 лет лишения свободы

13 марта 2024, 05:00
Фото: 1MI
На скамье подсудимых — бывший директор клиники, по совместительству его жена, а также два бизнесмена. Пятого фигуранта освободили по УДО, он заключил досудебное соглашение.

12 марта в Центральном районном суде Новосибирска проходят прения сторон по уголовному делу бывших руководителей ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава РФ. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Бывшего директора центра Александра Караськова, его заместителя и по совместительству супругу Ирину Бойцову и двух бизнесменов — Евгения Первушина и Александра Сорокин обвиняют в совершении растрате в особо крупном размере и покушении на легализацию денег, добытых преступным путем.

Прокурор просит назначить Караськову, Первушину и Сорокину по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы по 700 тысяч рублей. Бойцовой — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.

Подсудимые свою вину не признают.

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В деле также фигурировал заместитель Караськова Евгений Покушалов. Но он заключил досудебное соглашение, его освободили по УДО.

В мае 2019 года Александра Караськова уволили с поста директора клиники им. академика Мешалкина. В июне суд арестовал его супругу, а затем и его самого.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Приговор#Центр Мешалкина#Алёна Рогонова
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