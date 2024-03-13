Гособвинитель запросил для экс-директора клиники Мешалкина 7 лет лишения свободы

Прокурор просит назначить Караськову, Первушину и Сорокину по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы по 700 тысяч рублей. Бойцовой — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.