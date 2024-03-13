Иностранцам могут запретить работать таксистами в Новосибирской области

Иностранным гражданам могут запретить работать таксистами в Новосибирской области. Проект постановления губернатора опубликован на официальном сайте правительства региона. Речь в постановлении идет о иностранцах, работающих по патенту. Документ разработан региональным министерством труда и социального развития.