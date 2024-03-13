Иностранцам могут запретить работать таксистами в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Иностранным гражданам могут запретить работать таксистами в Новосибирской области. Проект постановления губернатора опубликован на официальном сайте правительства региона. Речь в постановлении идет о иностранцах, работающих по патенту. Документ разработан региональным министерством труда и социального развития.
Также иностранцам могут запретить заниматься розничной торговлей напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.
Аналогичные запреты уже действуют в некоторых российских регионах. Среди них Челябинская и Магаданская области.
Ночью 13 марта в Новосибирске таксист влетел в дом на Красном проспекте. Водитель решил проскочить, но столкнулся с кроссовером.