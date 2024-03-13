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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Иностранцам могут запретить работать таксистами в Новосибирской области

Иностранцам могут запретить работать таксистами в Новосибирской области

13 марта 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
Также иностранцам могут запретить заниматься розничной торговлей напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Иностранным гражданам могут запретить работать таксистами в Новосибирской области. Проект постановления губернатора опубликован на официальном сайте правительства региона. Речь в постановлении идет о иностранцах, работающих по патенту. Документ разработан региональным министерством труда и социального развития.

Также иностранцам могут запретить заниматься розничной торговлей напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Аналогичные запреты уже действуют в некоторых российских регионах. Среди них Челябинская и Магаданская области.

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Ночью 13 марта в Новосибирске таксист влетел в дом на Красном проспекте. Водитель решил проскочить, но столкнулся с кроссовером.

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#Транспорт#Новосибирск#Такси#Иностранцы#Проект#Алёна Рогонова
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