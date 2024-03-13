Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска

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Евгения Романова — повар в заводской столовой. Ранее она прославилась в TikTok скоростной нарезкой лука. Специально перед Масленице женщина поделилась своим фирменным рецептом блинов.
По словам Евгении, секрет пористых и воздушных заварных блинов — холодная вода и кипяток. Также она использует во время готовки блинной основы молоко, яйца, соль, сахар, соду и растительное масло.
«В миску разбивается 2 яйца, потом вливаем молоко, полученную смесь взбиваем. Следом добавляем сахар по вкусу. Помешивая, добавляем холодную водичку, потом понемногу вводим муку и доводим до однородной консистенции. Тесто получается густое. В него выливаем стакан кипятка, в котором уже разведены соль и сода. Обязательно тесто нужно постоянно мешать, чтобы оно заваривалось. Даем постоять минут 10, чтобы активировалась сода, набухла мука. В конце вливаем 3–4 столовые ложки растительного масла, перемешиваем и даём смеси ещё отдохнуть», — поделилась повар Евгения Романова.
Повар отмечает, что именно этим рецептом ранее пользовались хозяйки из СССР. Так блины получались наиболее воздушными и нежными.
Напомним, в 2024 году Масленицу встретит вся страна 11 марта. Ранее Atas.info собрал самые уникальные рецепты вкусных блинов — читайте в нашем материале.