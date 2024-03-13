Как будут работать школы Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта

В департамента образования корреспонденту Atas.info ответили, что решение каждая школа принимает самостоятельно. Выбор зависит от того, насколько выполнена учебная программа. Делать 15 и 16 марта выходными днями нецелесообразно, поскольку тогда эти дни «займут» у летних каникул.