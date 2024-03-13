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Как будут работать школы Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта

Как будут работать школы Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта

13 марта 2024, 04:27
Фото: 1MI
С 15 по 17 марта по всей стране пройдет голосование за президента РФ. Поскольку часть выборов выпадает на учебные дни, Atas.info узнал, по какому графику будут работать новосибирские школы в ближайшие дни.

В министерстве образования региона сообщили, что не дают распоряжений и рекомендаций по режиму работы 15–16 марта. Решения об изменении графика учебного процесса принимает учредитель образовательных организаций.

В департамента образования корреспонденту Atas.info ответили, что решение каждая школа принимает самостоятельно. Выбор зависит от того, насколько выполнена учебная программа. Делать 15 и 16 марта выходными днями нецелесообразно, поскольку тогда эти дни «займут» у летних каникул.

«Как правило, руководство школ выбирает дистанционное обучение или сокращенные уроки по 30 минут», — ответили в отделе общего образования.
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#Образование#Новосибирск#Школа#Дистанционное обучение#Алёна Рогонова
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