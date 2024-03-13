Как будут работать школы Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В министерстве образования региона сообщили, что не дают распоряжений и рекомендаций по режиму работы 15–16 марта. Решения об изменении графика учебного процесса принимает учредитель образовательных организаций.
В департамента образования корреспонденту Atas.info ответили, что решение каждая школа принимает самостоятельно. Выбор зависит от того, насколько выполнена учебная программа. Делать 15 и 16 марта выходными днями нецелесообразно, поскольку тогда эти дни «займут» у летних каникул.
«Как правило, руководство школ выбирает дистанционное обучение или сокращенные уроки по 30 минут», — ответили в отделе общего образования.