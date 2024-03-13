Коттедж с мраморными полами и винным погребом продают под Новосибирском за 48 млн

В поселке Мочище Новосибирской области выставили на продажу коттедж с винным погребом за 48,5 млн рублей (113 тысяч рублей за кв. метр). Новому владельцу оставят всю мебель и бытовую технику, кондиционеры. В доме есть система вентиляции, охранная сигнализация и видеонаблюдение.