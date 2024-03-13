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Коттедж с мраморными полами и винным погребом продают под Новосибирском

Коттедж с мраморными полами и винным погребом продают под Новосибирском за 48 млн

13 марта 2024, 06:08
Фото: N1.ru

Коттедж с мраморными полами и винным погребом продают под Новосибирском

Коттедж представляет собой кирпичный двухэтажный дом c цокольным этажом на литом фундаментe.

В поселке Мочище Новосибирской области выставили на продажу коттедж с винным погребом за 48,5 млн рублей (113 тысяч рублей за кв. метр). Новому владельцу оставят всю мебель и бытовую технику, кондиционеры. В доме есть система вентиляции, охранная сигнализация и видеонаблюдение.

Пол выполнен из мрамора и пробки, на стенах — фрески, декоративная штукатурка.

Фото: N1.ru

В доме три спальни, спортзал, гардероб, прачечная, винный погребок, овощехранилище, котельная, которая работает на газе, угле, электричестве, отапливаемый гараж на четыре автомобиля.

На участке сделан ландшафтный дизайн, растет сад, установлены теплицы, летний домик площадью 100 кв. метров с баней, камином и бильярдом, летняя кухня.

Фото: N1.ru
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