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Кто станет новым министром

Министром культуры может стать директор новосибирского краеведческого музея

13 марта 2024, 02:15
Фото: с сайта Новосибирского государственного краеведческого музея
Кто станет новым министром
Директор Новосибирского государственного краеведческого музея Юлия Шуклина может стать новым министром культуры Новосибирской области.

Неофициальные источники сообщают, что Юлию Шуклину одобрили на всех уровнях как потенциального кандидата на должность министра, пишет «BFM-Новосибирск». Однако информация пока официально ни подтверждена ни опровергнута.

В настоящее время временно исполняющим обязанности министра культуры региона является Юрий Зимняков. Ранее эту должность занимала Наталья Ярославцева, которая ушла в отставку два года назад.

Юлия Шуклина родилась 13 июля 1983 года. Она получила образование на историческом факультете НГПУ и прошла аспирантуру в Институте археологии и этнографии СО РАН, где получила степень кандидата исторических наук.

В 2011 году Шуклина присоединилась к краеведческому музею и через год стала заместителем по научной работе. Позже она стала директором этого учреждения.

Напомним, ранее мы рассказали, что экс-министр образования региона, а ныне глава регионального управления молодежной политики Сергей Федорчук, провел неоднозначную встречу со студентами. Высказывания чиновника поразили молодежь и его бывших коллег.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Министр культуры#Министерство культуры
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