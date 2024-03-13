Министром культуры может стать директор новосибирского краеведческого музея

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
Неофициальные источники сообщают, что Юлию Шуклину одобрили на всех уровнях как потенциального кандидата на должность министра, пишет «BFM-Новосибирск». Однако информация пока официально ни подтверждена ни опровергнута.
В настоящее время временно исполняющим обязанности министра культуры региона является Юрий Зимняков. Ранее эту должность занимала Наталья Ярославцева, которая ушла в отставку два года назад.
Юлия Шуклина родилась 13 июля 1983 года. Она получила образование на историческом факультете НГПУ и прошла аспирантуру в Институте археологии и этнографии СО РАН, где получила степень кандидата исторических наук.
В 2011 году Шуклина присоединилась к краеведческому музею и через год стала заместителем по научной работе. Позже она стала директором этого учреждения.
Напомним, ранее мы рассказали, что экс-министр образования региона, а ныне глава регионального управления молодежной политики Сергей Федорчук, провел неоднозначную встречу со студентами. Высказывания чиновника поразили молодежь и его бывших коллег.