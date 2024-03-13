Названа дата открытия ресторана Жерара Депардье в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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Updated Сегодня, 01:36
Как сообщается в Telegram-канале «Киоск. Рестораны Новосибирска», актёр и местный ресторатор Денис Иванов планируют провести техническое открытие ресторана «Жерарня» 16 марта.
В начале работы ресторана будет предложено ограниченное меню, но несмотря на это, многие даты уже забронированы на несколько дней вперёд. Со временем ресторан перейдёт к полному меню и постоянному режиму работы.
Ресторан «Жерарня» расположен на улице Ленина и стоимость его открытия составила около 120 млн рублей. Меню ресторана будет предлагать блюда французской, русской и европейской кухни.
Напомним, ранее мы рассказывали, что лапшичную имени Анастасии Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен.