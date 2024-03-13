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Ресторан откроется в Новосибирске

Названа дата открытия ресторана Жерара Депардье в Новосибирске

13 марта 2024, 01:34
Фото: Кинопоиск
Ресторан откроется в Новосибирске
Дата открытия нового ресторана Жерара Депардье в Новосибирске уже определена. Заведение начнет работу в ближайшие дни.

Как сообщается в Telegram-канале «Киоск. Рестораны Новосибирска», актёр и местный ресторатор Денис Иванов планируют провести техническое открытие ресторана «Жерарня» 16 марта.

В начале работы ресторана будет предложено ограниченное меню, но несмотря на это, многие даты уже забронированы на несколько дней вперёд. Со временем ресторан перейдёт к полному меню и постоянному режиму работы.

Ресторан «Жерарня» расположен на улице Ленина и стоимость его открытия составила около 120 млн рублей. Меню ресторана будет предлагать блюда французской, русской и европейской кухни.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лапшичную имени Анастасии Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен.

Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен
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#Бизнес#Новосибирск#Еда#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Ресторан#Жерар Депардье#Денис Иванов
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