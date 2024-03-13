«Ни в какие ворота»: и. о. мэра Клемешов раскритиковал пробки на Октябрьском мосту

На Октябрьском мосту совершенно не убирают строительный мусор. К тому же, работа ведется спустя рукава и не предполагает круглосуточный режим. Заместителю начальника дептранса Сергею Эпову поручено проконтролировать уменьшение пробок — в частности, отрегулировать работу светофоров.