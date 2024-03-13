«Ни в какие ворота»: и. о. мэра Клемешов раскритиковал пробки на Октябрьском мосту

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По мнению Олега Клемешова, из-за перекрытия одной из полос возникли перманентные пробки. Работу дорожной техники необходимо регулировать.
«Я прекрасно понимаю, что невозможно чисто физически нагнать туда достаточное количество техники. Но там работает один бетонолом. Ни в какие ворота не лезет», — возмутился Олег Клемешов на аппаратном совещании.
На Октябрьском мосту совершенно не убирают строительный мусор. К тому же, работа ведется спустя рукава и не предполагает круглосуточный режим. Заместителю начальника дептранса Сергею Эпову поручено проконтролировать уменьшение пробок — в частности, отрегулировать работу светофоров.
Ремонт Октябрьского моста начался неделю назад, 7 марта. Предполагается завершить все работы к концу ноября.