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Олег Клемешов потребовал ускорить ремонт Октябрьского моста

«Ни в какие ворота»: и. о. мэра Клемешов раскритиковал пробки на Октябрьском мосту

13 марта 2024, 06:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Олег Клемешов потребовал ускорить ремонт Октябрьского моста
Временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал пробки на Октябрьском мосту. По его словам, ремонт продвигается крайне медленно.

По мнению Олега Клемешова, из-за перекрытия одной из полос возникли перманентные пробки. Работу дорожной техники необходимо регулировать.

«Я прекрасно понимаю, что невозможно чисто физически нагнать туда достаточное количество техники. Но там работает один бетонолом. Ни в какие ворота не лезет», — возмутился Олег Клемешов на аппаратном совещании.

На Октябрьском мосту совершенно не убирают строительный мусор. К тому же, работа ведется спустя рукава и не предполагает круглосуточный режим. Заместителю начальника дептранса Сергею Эпову поручено проконтролировать уменьшение пробок — в частности, отрегулировать работу светофоров.

Ремонт Октябрьского моста начался неделю назад, 7 марта. Предполагается завершить все работы к концу ноября.

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#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#Мэрия Новосибирска#Октябрьский мост#Олег Клемешов#Александр Ляхов
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