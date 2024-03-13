Новосибирцев переселят из 400 аварийных домов

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Благодаря программе стало возможным расселить аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Сейчас власти планируют продолжить работу в этом направлении.
«Не хотелось бы ставить процесс на паузу до 2025 года. Благодаря решению президента мы сможем заняться аварийным жильем на 1 января 2021 года», — заявил губернатор Новосибирской области в рамках спецвыпуска «Вести-Новосибирск».
Всего планируется расселить порядка 400 аварийных домов. Программа будет реализована в течение двух лет.
Напомним, что в Новосибирске составили антирейтинг худших районов для проживания.