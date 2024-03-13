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В Новосибирской области расселят 400 аварийных домов

Новосибирцев переселят из 400 аварийных домов

13 марта 2024, 07:58
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Новосибирской области расселят 400 аварийных домов

В Новосибирской области расселят 400 аварийных домов до 2025 года

ПрезидентВладимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию 29 февраля поручил подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. В 2023 году благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» удалось переселить в новые дома почти 2 тысячи человек.

Благодаря программе стало возможным расселить аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Сейчас власти планируют продолжить работу в этом направлении.

«Не хотелось бы ставить процесс на паузу до 2025 года. Благодаря решению президента мы сможем заняться аварийным жильем на 1 января 2021 года», — заявил губернатор Новосибирской области в рамках спецвыпуска «Вести-Новосибирск».

Всего планируется расселить порядка 400 аварийных домов. Программа будет реализована в течение двух лет.

Напомним, что в Новосибирске составили антирейтинг худших районов для проживания.

Обзор районов Новосибирска: лучшие и худшие для жизни в 2024 году
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#Экономика#Общество#Новосибирск#Программа#Ветхое жилье#Андрей Травников#Нацпроект#Расселение#Владимир Путин#Аварийное жилье#Александр Ляхов
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