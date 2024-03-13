Новосибирцев переселят из 400 аварийных домов

В Новосибирской области расселят 400 аварийных домов до 2025 года

ПрезидентВладимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию 29 февраля поручил подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. В 2023 году благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» удалось переселить в новые дома почти 2 тысячи человек.