Парк «Каменка» в Новосибирске откроют в конце лета 2024

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Работы по благоустройству парка проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Визит-центр и место для проката уже построены, а готовность объекта составляет 69%. Работы не останавливались даже зимой.
Также в парке была создана лестница через водоём, которой уже пользуются жители. Сейчас строители занимаются завершением отделочных работ в павильонах, установкой освещения и систем видеонаблюдения, а также работами по устройству покрытия основных дорожек. Весной планируется обновить зеленые насаждения, разбить газоны и цветники.
Обустроят игровую площадку, установят ограждения на экотропе и асфальтируют дорогу. Полностью работу над парком планируется завершить до конца августа.