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Парк откроется летом

Парк «Каменка» в Новосибирске откроют в конце лета 2024

13 марта 2024, 10:11
Фото: мэрия Новосибирска
Парк откроется летом
Парк «Каменка» откроют после завершения работ по благоустройству. Это должно произойти летом.

Работы по благоустройству парка проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Визит-центр и место для проката уже построены, а готовность объекта составляет 69%. Работы не останавливались даже зимой.

Парк обещают открыть летомПарк обещают открыть летом
Парк обещают открыть летом
Фото: мэрия Новосибирска

Также в парке была создана лестница через водоём, которой уже пользуются жители. Сейчас строители занимаются завершением отделочных работ в павильонах, установкой освещения и систем видеонаблюдения, а также работами по устройству покрытия основных дорожек. Весной планируется обновить зеленые насаждения, разбить газоны и цветники.

Обустроят игровую площадку, установят ограждения на экотропе и асфальтируют дорогу. Полностью работу над парком планируется завершить до конца августа.

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#Город#Новосибирск#Парк#Мэрия#Реконструкция#Каменка#Эмилия Губарева
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