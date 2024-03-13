Парк «Каменка» в Новосибирске откроют в конце лета 2024

Также в парке была создана лестница через водоём, которой уже пользуются жители. Сейчас строители занимаются завершением отделочных работ в павильонах, установкой освещения и систем видеонаблюдения, а также работами по устройству покрытия основных дорожек. Весной планируется обновить зеленые насаждения, разбить газоны и цветники.