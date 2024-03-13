Поддерживающий ремонт дорог начался в Новосибирске после потепления

Кроме того, при повышении температуры частично открыли ливневую канализацию в местах, где возможно подтопление дорог. За прошедшую неделю критических подтоплений не произошло. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду и плюсовые температуры на следующей неделе. Поэтому необходимо своевременно открывать ливневки, особенно в низовых местах, чтобы обеспечить пропуск сточных вод.