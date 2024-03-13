atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 11:32

Published Вчера, 11:32

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Поддерживающий ремонт уже начался

Поддерживающий ремонт дорог начался в Новосибирске после потепления

13 марта 2024, 11:32
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Поддерживающий ремонт уже начался
В Новосибирске начался поддерживающий ремонт дорог. Исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов на встрече с главами администраций районов отметил необходимость оперативного устранения дефектов дорожного покрытия на магистралях. Цель такого ремонта — предотвратить дальнейшие разрушения.

Олег Клемешов отметил, что дорожные службы должны быть готовы к увеличению объемов работ при благоприятных погодных условиях. Для этого необходимо выделить достаточное количество средств. Главная задача — быстро устранить дефекты дорожного покрытия.

«При наступлении благоприятных погодных условий ямочный ремонт должен проходить более масштабно. Нужно заложить на эти цели достаточное количество средств, подготовиться к торгам, определить объемы ремонта большими картами. Мы должны быть готовы к тому, чтобы дефекты дорожного покрытия максимально быстро исправить», — отметил врио главы города.

Кроме того, при повышении температуры частично открыли ливневую канализацию в местах, где возможно подтопление дорог. За прошедшую неделю критических подтоплений не произошло. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду и плюсовые температуры на следующей неделе. Поэтому необходимо своевременно открывать ливневки, особенно в низовых местах, чтобы обеспечить пропуск сточных вод.

Октябрьский мост встал в пробку из-за ремонта — он будет идти до конца года
Узнать подробнее
Читайте также:
Улицу Выборная ждет масштабный ремонт: пробки неизбежны до конца годаПодрядчика на ремонт Северного обхода ищут в НовосибирскеВ Новосибирске с подрядчика требуют 33 млн за ремонт Октябрьской магистрали
#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
Вчера, 04:27
Получить водительские права станет сложнее с 1 апреля 2024 года — какие будут правила
12 марта, 12:01
Еще три кандидата заявились на пост мэра Новосибирска. Кто они?
12 марта, 16:42
Даты весенних каникул — когда отдыхают школьники
Вчера, 01:42
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
Вчера, 01:49
Стало известно, где находится ушедший в отставку экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть
12 марта, 09:50