Поддерживающий ремонт дорог начался в Новосибирске после потепления

Posted Вчера, 11:32
Published Вчера, 11:32
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Олег Клемешов отметил, что дорожные службы должны быть готовы к увеличению объемов работ при благоприятных погодных условиях. Для этого необходимо выделить достаточное количество средств. Главная задача — быстро устранить дефекты дорожного покрытия.
«При наступлении благоприятных погодных условий ямочный ремонт должен проходить более масштабно. Нужно заложить на эти цели достаточное количество средств, подготовиться к торгам, определить объемы ремонта большими картами. Мы должны быть готовы к тому, чтобы дефекты дорожного покрытия максимально быстро исправить», — отметил врио главы города.
Кроме того, при повышении температуры частично открыли ливневую канализацию в местах, где возможно подтопление дорог. За прошедшую неделю критических подтоплений не произошло. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду и плюсовые температуры на следующей неделе. Поэтому необходимо своевременно открывать ливневки, особенно в низовых местах, чтобы обеспечить пропуск сточных вод.