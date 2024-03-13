Сколько стоит подготовить ребенка к ЕГЭ — обзор цен на репетиторов в Новосибирске

Уроки онлайн в среднем стоят от 600-800 рублей. Не обязательно искать специалисты из Новосибирска, общаться можно с любым репетитором из любого региона. Зачастую минимальную цену берут студенты, в качестве подработки, а опытные специалисты, например действующие педагоги, подрабатывают после уроков и берут приличные суммы за занятия. Мы попытались разобраться, сколько будет стоить подготовка. Однако важно не забывать, что репетитор не даст вам 100% гарантию, что выпускник получит высший балл, так как все зависит только от ребенка и его стремления к учебе.