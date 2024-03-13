Сколько стоит подготовить ребенка к ЕГЭ — обзор цен на репетиторов в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Многие родители считают, что лучше всего вложиться в подготовку к ЕГЭ, чтобы ребенок поступил на бюджет. Из-за этого спрос на репетиторов увеличивается, особенно ближе к весне. В основном, требуются специалисты по математике, русскому и английскому языкам.
Цена за урок зависит от города. Например, в Новосибирске средняя стоимость часа занятий с репетитором составляет 600 рублей, а в Москве — около 2 тысяч рублей. Обязательные предметы, безусловно, самые востребованные, но цена на них не так высока. За урок по математике придется заплатить около 600 рублей, а за английский — 800 рублей.
Конечно, потратиться на репетитора выйдет куда меньше, чем стоимость обучения в университете, где один год стоит свыше 100 и 200 тысяч рублей.
Можно найти репетитора как очно, так и онлайн. Очные уроки не отличаются по цене, однако такой вид взаимодействие школьника с учителем куда эффективней. Есть и весьма современный и доступный способ обучения — через компьютер. Вы можете выбрать любого специалиста: по цене, знаниям, опыту и даже внешности.
Уроки онлайн в среднем стоят от 600-800 рублей. Не обязательно искать специалисты из Новосибирска, общаться можно с любым репетитором из любого региона. Зачастую минимальную цену берут студенты, в качестве подработки, а опытные специалисты, например действующие педагоги, подрабатывают после уроков и берут приличные суммы за занятия. Мы попытались разобраться, сколько будет стоить подготовка. Однако важно не забывать, что репетитор не даст вам 100% гарантию, что выпускник получит высший балл, так как все зависит только от ребенка и его стремления к учебе.
На Авито можно найти разных специалистов, на любой бюджет. Первый урок у большинства репетиторов — бесплатный (но помните, что скорее всего это знакомство ученика с учителем и объяснение хода будущих занятий). Уроки проходят на любой удобной вам платформе: зум, скайп и др.
На сайте profi.ru вы сами оставляете свои условия, на вашу заявку откликаются репетиторы и предлагают услуги, поэтому самостоятельно можно никого не искать. Вы указываете ценовой диапазон, требования, а ваши потенциальные учителя заявляют свою цену. Зачастую, первый урок также бесплатный, что подкупает многих клиентов. Цены начинаются от 600-800 рублей, средний сегмент 1200-1500 и дорогой 2500-5000 рублей за одно занятие.
Можно купить уроки курсами, с очными занятиями, где классы находятся в разных частях города. Сайт nsk.on-5.ru предлагает заниматься:
Или же другой не менее популярный вариант, это пойти на курсы в тот университет, где желает учиться будущий выпускник школы. Однако курсы не гарантируют вам поступление в данный вуз. Из плюсов — занятия ведут действующие педагоги, работающие в этом учебном заведении, а также уроки проходят в стенах этого вуза, но чаще всего, на выходных.
Так, НГУ предлагает курсы ЕГЭ по разным предметам. Есть несколько тарифов:
Тариф «Абитуриент», 32 занятия.
Тариф «Без пяти минут студент», 64 занятия.
Тариф «Вольнослушатель», 8 занятий.
Цены на услуги репетиторов действительно могут «кусаться», также как и курсы в вузах, однако и рассчитывать, что школьник точно поступит на бюджет лучше не стоит. Среди абитуриентов большая конкуренция, да и бюджетных мест выделяют не так много.
В вузах Новосибирска учатся 105 тысяч студентов. Всего высших учебных заведений в регионе — 22. С 2019 года количество бюджетных мест увеличилось на 2625 (с 9861 мест в 2019 году до 12486 мест в 2023 году). К 2024 году в университетах Новосибирска планируется предоставить 15004 мест. Причем на гуманитарных специальностях бюджета катастрофически мало, а вот на технических в профильных вузах — куда больше.