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Форму пройдет летом

Стали известны даты проведения форума «Технопром» в Новосибирске

13 марта 2024, 09:19
Фото: Форум ТЕХНОПРОМ/ВКонтакте
Форму пройдет летом
Международный форум технологического развития «Технопром-2024» пройдет в Новосибирской области в августе. Такое решение принял губернатор Андрей Травников.

Международный XI форум технологического развития «Технопром» состоится с 27 по 30 августа. Он проводится ежегодно с 2022 года, по инициативе правительства региона на площадке «Экспоцентра». Вся программа форума будет составлена до конца мая.

Это мероприятие — одно из важных площадок обсуждения вопросов российских технологий. В разные годы в нем участвовали президент России Владимир Путин, руководство правительства России, ведущие инновационные и технологические компании, эксперты и представители других стран.

В прошлом году на площадке форума в Новосибирске присутствовало более 16 тысяч человек лично и свыше 30 тысяч онлайн. Программа форума включала 10 отраслевых направлений и более 230 разных мероприятий. На нем выступили более 1000 экспертов. В делегациях, которые прибыли в Новосибирскую область, были представители 82 региона России и около 40 зарубежных делегаций.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Технопром#Форум#Андрей Травников#Эмилия Губарева#Эксперты
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