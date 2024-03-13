Стали известны даты проведения форума «Технопром» в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Международный XI форум технологического развития «Технопром» состоится с 27 по 30 августа. Он проводится ежегодно с 2022 года, по инициативе правительства региона на площадке «Экспоцентра». Вся программа форума будет составлена до конца мая.
Это мероприятие — одно из важных площадок обсуждения вопросов российских технологий. В разные годы в нем участвовали президент России Владимир Путин, руководство правительства России, ведущие инновационные и технологические компании, эксперты и представители других стран.
В прошлом году на площадке форума в Новосибирске присутствовало более 16 тысяч человек лично и свыше 30 тысяч онлайн. Программа форума включала 10 отраслевых направлений и более 230 разных мероприятий. На нем выступили более 1000 экспертов. В делегациях, которые прибыли в Новосибирскую область, были представители 82 региона России и около 40 зарубежных делегаций.