Стали известны даты проведения форума «Технопром» в Новосибирске

В прошлом году на площадке форума в Новосибирске присутствовало более 16 тысяч человек лично и свыше 30 тысяч онлайн. Программа форума включала 10 отраслевых направлений и более 230 разных мероприятий. На нем выступили более 1000 экспертов. В делегациях, которые прибыли в Новосибирскую область, были представители 82 региона России и около 40 зарубежных делегаций.