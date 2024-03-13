Суд в Новосибирске дал 13 лет «строгача» за 29-килограмовый муляж наркотиков

12 марта Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине за муляж наркотического средства весом больше 29 кг. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Суд признал Анатолия Овчара виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и назначил 13 лет в исправительной колонии строгого режима.