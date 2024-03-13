Суд в Новосибирске дал 13 лет «строгача» за 29-килограмовый муляж наркотиков

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
12 марта Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине за муляж наркотического средства весом больше 29 кг. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Суд признал Анатолия Овчара виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и назначил 13 лет в исправительной колонии строгого режима.
Все началось с того, что пограничники Псковской области остановили автомобиль, следовавший из Латвии. В машине обнаружили тайник с наркотическим средством мефедрон в особо крупном размере. Наркотики заменили на муляж, без ведома водителя.
Этот муляж водитель привез в Новосибирскую область, а затем местный житель перевез его к себе в гараж в Кировском районе.
Овчар свою вину признал частично. По его словам, он извлек свертки из машины, но не знал, что в них наркотики.