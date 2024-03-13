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Published Сегодня, 07:32

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Рыбаки хвалятся своим уловом

Топ фото зимнего улова от новосибирских рыбаков — чья рыба больше

13 марта 2024, 07:32
Фото: Рыбалка в Новосибирске/ВКонтакте
Рыбаки хвалятся своим уловом
Зимняя рыбалка в Новосибирской области вот-вот закончится. Новосибирцы делились весь 2024 год своим уловом в соцсетях, правда, не таким крупным, как в летняя время, когда во время «тихой охоты» сибиряки ловили судаков и щук под 10 кг. Atas.info собрал все самые крупные уловы в одной подборке.

Крупный судак — рыбакам на радость

В конце января новосибирские рыбаки уехали далеко-далеко от городской суеты. На удачу им попался крупный судак, весом примерно 2,3 кг.

«Выходные устроили тур по верхам, заехали как можно дальше. Рыбу нашли в одной из проток в пятом часу вечера субботы. Судак и окунь, глубина 1,5-2 метра в фаворитах куома 80», — написал автор поста.

Не задумываясь, они поехали на это же место и в другой день. Тогда немного поклевало, щучки показались, но как такового улова не было. Поэтому новосибирцы поехали домой, готовиться к рабочим будням.

Место улова держится в секретеМесто улова держится в секрете
Место улова держится в секрете
Фото: Рыбалка в Новосибирске/ВКонтакте

В комментариях жители Новосибирской области как всегда поддержали рыбаков, похвалив их за такую добычу:

Новосибирцы хвалят сибиряковНовосибирцы хвалят сибиряков
Новосибирцы хвалят сибиряков
Фото: Рыбалка в Новосибирске/ВКонтакте

Три судака из Спирино

В январе рыбаки поехали в Ордынский район за большим уловом. Они облавливали рабочие точки, где постоянно водится рыба, однако успехов это не принесло, поэтому геолокацию было принято решение сменить. Как итог — три судака, один весом 2 кг, а другие два — мелкие.

«Решили уйти совсем в верха, за дробилку, народ полавливал штучно, но размер зачет и больше. В итоге, около 15 часов был небольшой выход, кто то успел поймать, многие без поклевки… Были сходы хорошей рыбы. Всем удара в руку!», — говорится в посте.
Рыба в СпириноРыба в Спирино
Рыба в Спирино
Фото: Рыбалка в Новосибирске/ВКонтакте

Богатый улов на Обском водохранилище

Январь. Середина рабочей недели. Десять часов утра. Легкий мороз. Рыбак потратил час на «тихую охоту» и тут же зацепился за стаю леща.

«Прижимаемся к бровке на 5-6 метров и первые клыкастые на льду. Очень привередливо к глубине вела себя рыба, а именно чуть глубже и судак мельче, чуть меньше глубина и поклевок нет совсем. А на самой бровке уверенно проскакивали упитанные зубастики. Далее все по обычному сценарию, через полчаса нас рассекретили и разогнали рыбу толпой. Ловили не все, выдавало штучно. К двум часам был выход щуки, но совсем вяло. В основном только поклёвки, вечером было все тихо и спокойно», — в красках описал автор поста свой улов.
Богатый уловБогатый улов
Богатый улов
Фото: Рыбалка в Новосибирске/ВКонтакте

Вот под какой публикацией нашлось больше всего комментариев:

Фото: Рыбалка в Новосибирске/ВКонтакте

15 судаков — все на одно лицо

И снова январь. Рыбак похвалился своей добычей вместе с товарищем. Самый крупный судак — весом 2,8 кг. Клев был на Обском водохранилище.

«ОВХ. В работе были вибы от 70 до 100 размера. Клевало весь день почти. Всем НХНЧ», — написал автор поста.
Большой уловБольшой улов
Большой улов
Фото: Рыбалка в Новосибирске

Комментарии богаты на комплименты. Одни не верят своим глазам, другие хвалят рыбака, а третьи говорят, что он просто купил рыбу на рынке и обманул всех, как на 1 апреля:

«Ну прям счастливчики!!! Сколько ездил на овх, сколько ездили знакомые, ну максимум три и то на грани фола! И в верхах и в низах по морю не особо!!! Мелочь!!! А тут прям джекпот!!! Это где такая скважина!!! Где это улица, где этот дом…»;

«Вроде, не первое апреля…»;

«Ищите и вам улыбнется удача».

Фото: Рыбалка в Новосибирске

И в мороз и в праздник

Одни новосибирцы решили устроить себе по-настоящему мужской праздник 23 февраля и отправились порыбачить в Сузун, не побоясь сибирских холодов в этот день.

«Рыба клевала очень хорошо. Рыбалка на безмотылки. Безмотылки работали практически все, главное подобрать игру. Всем удачи на рыбалке!», — похвалились мужчины, прикрепив фотографии своей добычи.
Рыбалка в СузунеРыбалка в Сузуне
Рыбалка в Сузуне
Фото: Рыбалка в Новосибирске/ВКонтакте

Некоторые комментаторы позавидовали выдержки сибиряков, которые не побоялись выйти на улов в морозы.

«23 мороз давил, с утра за 30 было, по ходу либо горячие сибирские парни что не видно следов от холода, либо внутри хорошо разогрелись»
«С утра в Малышево было 35, мы в потоку приехали, к 11 рыбачили уже без рукавиц, ветра не было, погодка порадовала, а на рыбалке мы не употребляем», — ответил автор поста.

Однако новосибирцы продолжают оставлять положительные комментарии, хваля рыбаков:

В комментариях хвалят сибиряковВ комментариях хвалят сибиряков
В комментариях хвалят сибиряков
Фото: Рыбалка в Новосибирске

Напомним, ранее мы рассказали, где самый богатый улов в Новосибирской области и какие самые излюбленные места местных рыбаков. В списке есть как платные, так и бесплатные места для «тихой охоты».

Зимняя рыбалка-2024: лучшие платные и бесплатные места в Новосибирской области
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