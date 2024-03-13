Топ фото зимнего улова от новосибирских рыбаков — чья рыба больше

«Ну прям счастливчики!!! Сколько ездил на овх, сколько ездили знакомые, ну максимум три и то на грани фола! И в верхах и в низах по морю не особо!!! Мелочь!!! А тут прям джекпот!!! Это где такая скважина!!! Где это улица, где этот дом…»;