Топ фото зимнего улова от новосибирских рыбаков — чья рыба больше

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В конце января новосибирские рыбаки уехали далеко-далеко от городской суеты. На удачу им попался крупный судак, весом примерно 2,3 кг.
«Выходные устроили тур по верхам, заехали как можно дальше. Рыбу нашли в одной из проток в пятом часу вечера субботы. Судак и окунь, глубина 1,5-2 метра в фаворитах куома 80», — написал автор поста.
Не задумываясь, они поехали на это же место и в другой день. Тогда немного поклевало, щучки показались, но как такового улова не было. Поэтому новосибирцы поехали домой, готовиться к рабочим будням.
В комментариях жители Новосибирской области как всегда поддержали рыбаков, похвалив их за такую добычу:
В январе рыбаки поехали в Ордынский район за большим уловом. Они облавливали рабочие точки, где постоянно водится рыба, однако успехов это не принесло, поэтому геолокацию было принято решение сменить. Как итог — три судака, один весом 2 кг, а другие два — мелкие.
«Решили уйти совсем в верха, за дробилку, народ полавливал штучно, но размер зачет и больше. В итоге, около 15 часов был небольшой выход, кто то успел поймать, многие без поклевки… Были сходы хорошей рыбы. Всем удара в руку!», — говорится в посте.
Январь. Середина рабочей недели. Десять часов утра. Легкий мороз. Рыбак потратил час на «тихую охоту» и тут же зацепился за стаю леща.
«Прижимаемся к бровке на 5-6 метров и первые клыкастые на льду. Очень привередливо к глубине вела себя рыба, а именно чуть глубже и судак мельче, чуть меньше глубина и поклевок нет совсем. А на самой бровке уверенно проскакивали упитанные зубастики. Далее все по обычному сценарию, через полчаса нас рассекретили и разогнали рыбу толпой. Ловили не все, выдавало штучно. К двум часам был выход щуки, но совсем вяло. В основном только поклёвки, вечером было все тихо и спокойно», — в красках описал автор поста свой улов.
Вот под какой публикацией нашлось больше всего комментариев:
И снова январь. Рыбак похвалился своей добычей вместе с товарищем. Самый крупный судак — весом 2,8 кг. Клев был на Обском водохранилище.
«ОВХ. В работе были вибы от 70 до 100 размера. Клевало весь день почти. Всем НХНЧ», — написал автор поста.
Комментарии богаты на комплименты. Одни не верят своим глазам, другие хвалят рыбака, а третьи говорят, что он просто купил рыбу на рынке и обманул всех, как на 1 апреля:
«Ну прям счастливчики!!! Сколько ездил на овх, сколько ездили знакомые, ну максимум три и то на грани фола! И в верхах и в низах по морю не особо!!! Мелочь!!! А тут прям джекпот!!! Это где такая скважина!!! Где это улица, где этот дом…»;
«Вроде, не первое апреля…»;
«Ищите и вам улыбнется удача».
Одни новосибирцы решили устроить себе по-настоящему мужской праздник 23 февраля и отправились порыбачить в Сузун, не побоясь сибирских холодов в этот день.
«Рыба клевала очень хорошо. Рыбалка на безмотылки. Безмотылки работали практически все, главное подобрать игру. Всем удачи на рыбалке!», — похвалились мужчины, прикрепив фотографии своей добычи.
Некоторые комментаторы позавидовали выдержки сибиряков, которые не побоялись выйти на улов в морозы.
«23 мороз давил, с утра за 30 было, по ходу либо горячие сибирские парни что не видно следов от холода, либо внутри хорошо разогрелись»
«С утра в Малышево было 35, мы в потоку приехали, к 11 рыбачили уже без рукавиц, ветра не было, погодка порадовала, а на рыбалке мы не употребляем», — ответил автор поста.
Однако новосибирцы продолжают оставлять положительные комментарии, хваля рыбаков:
Напомним, ранее мы рассказали, где самый богатый улов в Новосибирской области и какие самые излюбленные места местных рыбаков. В списке есть как платные, так и бесплатные места для «тихой охоты».