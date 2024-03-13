Труп младенца нашли в подвале частного дома под Новосибирском. Мать родила его тайно

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
11 марта в поселке Болотнинского района Новосибирской области в подвале частного дома обнаружили труп новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сибирячка могла родить его дома и не обращаться в больницу. Женщина является многодетной матерью.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики района, иных специалистов, работавших с данной семьей», — сказано в сообщении прокуратуры.
Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.
В паблике «Типичное Болотное» в соцсети «Вконтакте» местные жители пишут, что ранее женщина была замечена попытке оставить ребенка на остановке.
«В прошлый раз она родила девочку и оставила на остановке, теперь она опять родила, но уже ребеночка убила», ― написал один из пользователей.
«Не убила, а родила мертвого», — ответила в комментариях подписчица.
19 февраля суд на два месяца арестовал 22-летнюю Светлану Баштакову. Девушка родила и сразу выбросила своего сына в мусорный бак.
Мальчика назвали именем его спасителя.