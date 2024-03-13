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Прокуроры и следователи начали проверку

Труп младенца нашли в подвале частного дома под Новосибирском. Мать родила его тайно

13 марта 2024, 06:28
Фото: 1MI
Прокуроры и следователи начали проверку

Под Новосибирском в подвале частного дома нашли труп младенца

Мать родила ребенка в подвале своего дома, в больницу женщина не обращалась. Жительница Болотного является многодетной матерью.

11 марта в поселке Болотнинского района Новосибирской области в подвале частного дома обнаружили труп новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сибирячка могла родить его дома и не обращаться в больницу. Женщина является многодетной матерью.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики района, иных специалистов, работавших с данной семьей», — сказано в сообщении прокуратуры.

Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.

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В паблике «Типичное Болотное» в соцсети «Вконтакте» местные жители пишут, что ранее женщина была замечена попытке оставить ребенка на остановке.

«В прошлый раз она родила девочку и оставила на остановке, теперь она опять родила, но уже ребеночка убила», ― написал один из пользователей.
«Не убила, а родила мертвого», — ответила в комментариях подписчица.

19 февраля суд на два месяца арестовал 22-летнюю Светлану Баштакову. Девушка родила и сразу выбросила своего сына в мусорный бак.

15 февраля 2024 года около 5:00 утра Баштакова родила мальчика. Спустя 1,5 суток она завернула его в простынь, полиэтиленовый пакет и положила в мусорный контейнер. Ребенка обнаружил мужчина, который пришел выбросить мусор. Спасенного малыша доставили в больницу.

Мальчика назвали именем его спасителя.

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