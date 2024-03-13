Труп младенца нашли в подвале частного дома под Новосибирском. Мать родила его тайно

15 февраля 2024 года около 5:00 утра Баштакова родила мальчика. Спустя 1,5 суток она завернула его в простынь, полиэтиленовый пакет и положила в мусорный контейнер. Ребенка обнаружил мужчина, который пришел выбросить мусор. Спасенного малыша доставили в больницу.