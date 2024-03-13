«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Жительница поселка Светлая Поляна Юлия Шевякова прославилась на всю страну 27 августа 2020 года, когда стала героиней передачи «Мужское / Женское» на Первом канале. Тогда шоу было посвящено инциденту с брошенным ребенком на автобусной остановке в Болотнинском районе.
Молодой человек нашел новорожденную девочку 4 августа, малышке было около двух часов от роду. Парень сразу же вызвал медсестру и младенца отнесли в больницу. По словам волонтеров, на нем было только «плохонькое одеялко». Позже полиция нашла мать путем обзвона и беседы с жителями поселка.
Сама Юлия Шевякова тогда рассказала, что не осознавала случившееся и совершила поступок необдуманно. Девочка родилась в бане и ее сразу же накормили молочной смесью.
«Это только моя вина. Я виню себя, раскаиваюсь, сама грызу и ругаюсь с собой за то, что натворила такое. Зашла в остановку и положила с краешку. Посмотрела, все ли хорошо», — заявила в студии сибирячка.
Мать попыталась вновь удочерить девочку. Но органы опеки отказали Юлии в просьбе. Одной из причин явилось нахождение ребенка в приемной семье
Тогда односельчане осудили 34-летнюю сибирячку за ее поступок. Помимо возмутительного поступка, причиной явилась и супружеская измена. Женщина воспитывает троих детей от мужа, отбывающего срок за убийство. Девочка могла быть прижита от любовника и Юлия испугалась, что супруг накажет ее за «нагуленный» приплод.
«От любовника нагуляла, а муж мстительный. Родила здоровую, доношенную девочку — через сутки та на скамейке. Оправдания такому нет! Муж в тюрьме, а она от чужих рожает», — цитирует Infopro54 жителей Светлой Поляны.
Однако пережитое, по мнению односельчан, так ничему и не научило Юлию. В очередной раз забеременев, женщина не встала на учет в консультацию. Когда в конце февраля отошли воды и начались схватки, решение пришло быстро. Тем более, что рядом был туалет.
«Схватила ведро в туалете. В него выпал ребенок. Он не плакал и глазки не открывал. Юля помылась и легла спать», — рассказывают новосибирцы.
Сама Юлия утверждает, что с самого начала была уверена, что ребенок мертв и хотела похоронить его на кладбище, когда стает снег. Тайно, чтобы не узнали дети и супруг. «Возможно, стресс повлиял», — опять сетует женщина.
Происшествием уже заинтересовались следователи. По данному факту проводится доследственная проверка.
«Следователи устанавливают все обстоятельства, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца» ― рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас главная цель проверки — установить, был ли жив младенец в момент родов. В случае положительных результатов экспертизы Юлии Шевяковой грозит уголовная ответственность.