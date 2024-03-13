«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе

Однако пережитое, по мнению односельчан, так ничему и не научило Юлию. В очередной раз забеременев, женщина не встала на учет в консультацию. Когда в конце февраля отошли воды и начались схватки, решение пришло быстро. Тем более, что рядом был туалет.