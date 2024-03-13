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Published Сегодня, 09:32

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Мать держала тело ребенка в подполе 17 дней

«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе

13 марта 2024, 09:32
Фото: 1MI
Мать держала тело ребенка в подполе 17 дней

В НСО мать, убившая младенца, хотела держать его в подполе до весны

В поселке Светлая Поляна Болотнинского района произошел вопиющий инцидент. Местная жительница могла убить новорожденного ребенка и выкинуть тело в мусорное ведро. Затем труп спрятали в подполе. Мать утверждает, что хотела позже похоронить младенца на кладбище, но односельчане ей не верят.

«Это только моя вина»

Жительница поселка Светлая Поляна Юлия Шевякова прославилась на всю страну 27 августа 2020 года, когда стала героиней передачи «Мужское / Женское» на Первом канале. Тогда шоу было посвящено инциденту с брошенным ребенком на автобусной остановке в Болотнинском районе.

Молодой человек нашел новорожденную девочку 4 августа, малышке было около двух часов от роду. Парень сразу же вызвал медсестру и младенца отнесли в больницу. По словам волонтеров, на нем было только «плохонькое одеялко». Позже полиция нашла мать путем обзвона и беседы с жителями поселка.

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Сама Юлия Шевякова тогда рассказала, что не осознавала случившееся и совершила поступок необдуманно. Девочка родилась в бане и ее сразу же накормили молочной смесью.

«Это только моя вина. Я виню себя, раскаиваюсь, сама грызу и ругаюсь с собой за то, что натворила такое. Зашла в остановку и положила с краешку. Посмотрела, все ли хорошо», — заявила в студии сибирячка.

Мать попыталась вновь удочерить девочку. Но органы опеки отказали Юлии в просьбе. Одной из причин явилось нахождение ребенка в приемной семье

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«Взяла ведро в туалете»

Тогда односельчане осудили 34-летнюю сибирячку за ее поступок. Помимо возмутительного поступка, причиной явилась и супружеская измена. Женщина воспитывает троих детей от мужа, отбывающего срок за убийство. Девочка могла быть прижита от любовника и Юлия испугалась, что супруг накажет ее за «нагуленный» приплод.

«От любовника нагуляла, а муж мстительный. Родила здоровую, доношенную девочку — через сутки та на скамейке. Оправдания такому нет! Муж в тюрьме, а она от чужих рожает», — цитирует Infopro54 жителей Светлой Поляны.
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Однако пережитое, по мнению односельчан, так ничему и не научило Юлию. В очередной раз забеременев, женщина не встала на учет в консультацию. Когда в конце февраля отошли воды и начались схватки, решение пришло быстро. Тем более, что рядом был туалет.

«Схватила ведро в туалете. В него выпал ребенок. Он не плакал и глазки не открывал. Юля помылась и легла спать», — рассказывают новосибирцы.

Сама Юлия утверждает, что с самого начала была уверена, что ребенок мертв и хотела похоронить его на кладбище, когда стает снег. Тайно, чтобы не узнали дети и супруг. «Возможно, стресс повлиял», — опять сетует женщина.

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Что выяснит проверка

Происшествием уже заинтересовались следователи. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Следователи устанавливают все обстоятельства, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца» ― рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас главная цель проверки — установить, был ли жив младенец в момент родов. В случае положительных результатов экспертизы Юлии Шевяковой грозит уголовная ответственность.

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