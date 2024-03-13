«Яндекс. Такси» ввел новый алгоритм, который поможет сдерживать цены на поездки

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
«Яндекс. Такси» ввел новый алгоритм против пассажиров, которые часто отменяют заказы. Ожидается, что это поможет снизить цены на поездки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора.
В компании объяснили: когда водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров. Чем меньше свободных водителей в округе, тем выше коэффициент и, как следствие, дороже поездка.
Зачастую пассажиры вызывают несколько машин в надежде, что одна из них приедет быстрее. Тем самым, сами не подозревая, они «накручивают» цены.
Новый алгоритм учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок у каждого пользователя. При расчете будут учитывать последние 30 заказов. Исходя из этого пользователю будут присваивать один из статусов «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок». Чем ниже рейтинг, тем медленнее будет идти поиск свободной машины.
Теперь водителю предлагают заказы, который состоится с большей вероятностью. При этом алгоритм не учитывает вынужденные отмены. Среди них случаи, когда автомобиль едет дольше, чем рассчитывала система при заказе, или долгое время стоит на месте, пообещали пассажирам.
За год услуги такси в Новосибирской области выросли на 20%. Сами таксисты недовольны высокой комиссией агрегаторам и тратами на обслуживание машин.