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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 12:05

«Яндекс. Такси» ввел новый алгоритм, который поможет сдерживать цены на поездки

«Яндекс. Такси» ввел новый алгоритм, который поможет сдерживать цены на поездки

13 марта 2024, 11:52
Фото: 1MI
Алгоритм учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок у каждого пользователя. Чем больше отмен — тем медленнее будет идти поиск авто. В итоге свободных водителей в округе будет больше, к тарифам ее будет применен повышенный коэффициент. Значит, стоимость поездки будет меньше.

«Яндекс. Такси» ввел новый алгоритм против пассажиров, которые часто отменяют заказы. Ожидается, что это поможет снизить цены на поездки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора.

В компании объяснили: когда водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров. Чем меньше свободных водителей в округе, тем выше коэффициент и, как следствие, дороже поездка.

Зачастую пассажиры вызывают несколько машин в надежде, что одна из них приедет быстрее. Тем самым, сами не подозревая, они «накручивают» цены.

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Новый алгоритм учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок у каждого пользователя. При расчете будут учитывать последние 30 заказов. Исходя из этого пользователю будут присваивать один из статусов «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок». Чем ниже рейтинг, тем медленнее будет идти поиск свободной машины.

Теперь водителю предлагают заказы, который состоится с большей вероятностью. При этом алгоритм не учитывает вынужденные отмены. Среди них случаи, когда автомобиль едет дольше, чем рассчитывала система при заказе, или долгое время стоит на месте, пообещали пассажирам.

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#Транспорт#Новосибирск#Яндекс такси#Такси#Алёна Рогонова#Поездка
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