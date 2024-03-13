«Яндекс. Такси» ввел новый алгоритм, который поможет сдерживать цены на поездки

Алгоритм учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок у каждого пользователя. Чем больше отмен — тем медленнее будет идти поиск авто. В итоге свободных водителей в округе будет больше, к тарифам ее будет применен повышенный коэффициент. Значит, стоимость поездки будет меньше.