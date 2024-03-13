Женщина за рулем «Мазды» сбила мальчика. Его личность устанавливают

13 марта в 8:18 в Дзержинском районе Новосибирска 41-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Мазда CX-5» сбила мальчика. На вид пострадавшему около 10-11 лет. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.