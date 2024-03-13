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В Новосибирске женщина на «Мазде» сбила ребенка

Женщина за рулем «Мазды» сбила мальчика. Его личность устанавливают

13 марта 2024, 07:58
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

В Новосибирске женщина на «Мазде» сбила ребенка

Ребенок переходил улицу Есенина по «зебре».

13 марта в 8:18 в Дзержинском районе Новосибирска 41-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Мазда CX-5» сбила мальчика. На вид пострадавшему около 10-11 лет. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.

Личность пострадавшего устанавливают.

«Водитель-женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Мазда CX-5 двигалась по улице Есенина со стороны улицы Никитина в сторону улицы Бориса Богаткова, и в пути следования у дома 67 по улице Есенина, совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — сказано в сообщении.

Ребенка увезли в больницу до прибытия наряда ДПС на место ДТП.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Сбил ребенка#Алёна Рогонова
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