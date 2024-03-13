Женщина за рулем «Мазды» сбила мальчика. Его личность устанавливают

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Published Сегодня, 07:58
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13 марта в 8:18 в Дзержинском районе Новосибирска 41-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Мазда CX-5» сбила мальчика. На вид пострадавшему около 10-11 лет. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.
Личность пострадавшего устанавливают.
«Водитель-женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Мазда CX-5 двигалась по улице Есенина со стороны улицы Никитина в сторону улицы Бориса Богаткова, и в пути следования у дома 67 по улице Есенина, совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — сказано в сообщении.
Ребенка увезли в больницу до прибытия наряда ДПС на место ДТП.