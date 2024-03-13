Житель Новосибирска сдался полиции через 13 лет после преступления

В июне 2011 года мужчину задержали на железнодорожных путях в Барабинске с партией марихуаны весом 282 грамма. Подозреваемому удалось уйти от суда. Всё это время он жил нелегально, не мог официально трудоустроиться, получать медицинскую помощь. В феврале 2024 года он явился в полицию.