Житель Новосибирска сдался полиции через 13 лет после преступления

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 09:57
54-летний житель Куйбышева Новосибирской области скрывался от полиции почти 13 лет, но теперь предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.
В июне 2011 года мужчину задержали на железнодорожных путях в Барабинске с партией марихуаны весом 282 грамма. Подозреваемому удалось уйти от суда. Всё это время он жил нелегально, не мог официально трудоустроиться, получать медицинскую помощь. В феврале 2024 года он явился в полицию.
Также мужчина заочно приговорен к трем годам лишения свободы за квартирную кражу, совершенную 13 лет назад.