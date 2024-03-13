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Житель Новосибирска сдался полиции через 13 лет после преступления

Житель Новосибирска сдался полиции через 13 лет после преступления

13 марта 2024, 08:46
Всё это время он жил нелегально, не могу официально трудоустроиться, получать медицинскую помощь. В феврале 2024 года он явился в полицию.

54-летний житель Куйбышева Новосибирской области скрывался от полиции почти 13 лет, но теперь предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

В июне 2011 года мужчину задержали на железнодорожных путях в Барабинске с партией марихуаны весом 282 грамма. Подозреваемому удалось уйти от суда. Всё это время он жил нелегально, не мог официально трудоустроиться, получать медицинскую помощь. В феврале 2024 года он явился в полицию.

Также мужчина заочно приговорен к трем годам лишения свободы за квартирную кражу, совершенную 13 лет назад.

Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО
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