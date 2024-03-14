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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Возраст участников шоу «Молодые ножи» варьируется от 16 до 30 лет

18-летний повар из Новосибирска накормил Регину Тодоренко и выиграл шоу на «Пятнице»

14 марта 2024, 07:16
Фото: телеканал «Пятница»
Возраст участников шоу «Молодые ножи» варьируется от 16 до 30 лет

18-летний повар из Новосибирска стал победителем шоу Ивлева «Молодые ножи»

Несмотря на юный возраст, Тимур Устинов уже семь лет в ресторанной сфере.

18-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов стал победителем третьего сезона шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Еще одна ступенька в моей жизни», — подписал фотографии повар, на которых позирует с дипломом победителя в компании Константина Ивлева.

Несмотря на юный возраст, Тимур Устинов уже семь лет в ресторанной сфере, сообщает пресс-служба телеканала.

Фото: Тимур Устинов

Устинов специализируется на русской, французской, северо-американской и итальянской кухнях. Дегустатором выступила Регина Тодоренко, она высоко оценила блюда новосибирского повара.

«В финальном этапе для Регины и Константина я готовил голубцы из говядины в пекинской капусте с томатно-перечным соусом. Чем-то схоже с шакшукой. Сочетание получилось очень удачное, а также вкусное!» — рассказал Atas.info Тимур.

Попробовать блюда Устинова широкой публике пока не удастся. Но вместе с командой единомышленников повар начал снимать кулинарные видео с рецептами.

«Скоро многое увидите, я уверен, что смогу всех удивить!» — говорит Тимур Устинов.
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#Общество#Новосибирск#Повар#Пятница#Кулинарное шоу#Алёна Рогонова
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