18-летний повар из Новосибирска накормил Регину Тодоренко и выиграл шоу на «Пятнице»

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
18-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов стал победителем третьего сезона шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница». Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Еще одна ступенька в моей жизни», — подписал фотографии повар, на которых позирует с дипломом победителя в компании Константина Ивлева.
Несмотря на юный возраст, Тимур Устинов уже семь лет в ресторанной сфере, сообщает пресс-служба телеканала.
Устинов специализируется на русской, французской, северо-американской и итальянской кухнях. Дегустатором выступила Регина Тодоренко, она высоко оценила блюда новосибирского повара.
«В финальном этапе для Регины и Константина я готовил голубцы из говядины в пекинской капусте с томатно-перечным соусом. Чем-то схоже с шакшукой. Сочетание получилось очень удачное, а также вкусное!» — рассказал Atas.info Тимур.
Попробовать блюда Устинова широкой публике пока не удастся. Но вместе с командой единомышленников повар начал снимать кулинарные видео с рецептами.
«Скоро многое увидите, я уверен, что смогу всех удивить!» — говорит Тимур Устинов.