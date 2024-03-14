50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам

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В Новосибирске собираются ввести единовременные выплаты в 50 тысяч рублей супругам за 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет брака. Проект соответствующего постановления появился 13 марта на сайте мэрии города.
«В целях социальной поддержки супругов — жителей города Новосибирска в связи с юбилейными датами совместной жизни, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“», — сказано в проекте постановления.
Право на единовременную выплату имеют супруги — жители Новосибирска за 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет или 75 лет со дня регистрации брака в ЗАГСе.
Для получения выплаты необходимо, чтобы супруги были гражданами РФ, постоянно проживали на территории Новосибирска минимум 10 лет, состояли в непрерывном браке 50 лет и более, не имели судимости или факта уголовного преследования либо нахождения в розыске.
Для получения выплаты один из супругов должен обратиться в МФЦ и предоставить документы, подтверждающие право на выплату.
Если бюджет на выплаты иссякнет, выплаты временно приостановят, сказано в документе.
Выплата за годы совместной жизни уже действуют в 19 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан. В случае принятия постановления, Новосибирск станет первым городом в СФО, где есть такие выплаты.
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