50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам

Для получения выплаты необходимо, чтобы супруги были гражданами РФ, постоянно проживали на территории Новосибирска минимум 10 лет, состояли в непрерывном браке 50 лет и более, не имели судимости или факта уголовного преследования либо нахождения в розыске.