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Губернатор Андрей Травников встретился с делегатами Всемирного фестиваля молодежи

Андрей Травников представил регион гостям Всемирного фестиваля молодежи

14 марта 2024, 10:49
Фото: Правительство НСО
Губернатор Андрей Травников встретился с делегатами Всемирного фестиваля молодежи
В Новосибирскую область прибыли участники и делегаты Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». В рамках реализации Региональной программы состоялась встреча с губернатором Андреем Травниковым.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2023 г. №249 «О проведении Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году», на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года состоялся Всемирный фестиваль молодёжи с участием 20 тысяч человек, из которых 5 тысяч — иностранные гости из 188 стран. В период с 9 по 17 марта в 30 субъектах РФ будет реализована Региональная программа Фестиваля с участием 2000 иностранных участников.

Региональная программа Фестиваля представляет собой комплекс дискуссионных, научно-образовательных, культурных, спортивных мероприятий, проводимых в субъектах РФ для представителей иностранных делегаций. Новосибирская область вошла в список 30 таких субъектов.

Посещение иностранными делегатами регионов является продолжением Фестиваля с точки зрения ознакомления с культурными традициями и условиями жизни в России. Задачей Фестиваля является показ открытой к диалогу и готовой выстраивать многополярный мир страны.

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В течение шести дней делегаты посетят ключевые организации Новосибирского региона. Среди них — Новосибирский государственный университет, Академпарк, Новосибирский академический театр оперы и балета, 2GIS, новосибирский офис «Сбербанка», Большой новосибирский планетарий, Новосибирский государственный художественный музей и молодежные пространства города.

Во встрече с Губернатором Новосибирской области приняли участие 55 иностранных делегатов Всемирного фестиваля молодёжи и студентов из 35 стран, а также новосибирские ребята — участники Фестиваля. В ходе мероприятия обсуждались актуальные темы международного сотрудничества, трудоустройства иностранных специалистов, экологии, энергосбережения, молодежной политики и глобального потепления климата.

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Андрей Травников подчеркнул, что искренне рад видеть такое количество гостей в Новосибирской области.

«Здорово, что вам удалось не только побывать на берегу Черного моря, но и забраться сюда, далеко в Сибирь. Россия — страна, над которой никогда не заходит солнце. У нас одиннадцать часовых поясов и, когда на Камчатке люди просыпаются, в Калининграде ложатся спать. Сейчас вы в центре страны, отсюда примерно одинаковое расстояние в несколько тысяч километров до Атлантического и Тихого океана, до Индийского и Северного Ледовитого. Абсолютно уверен, что вы не пожалеете, что преодолели эти тысячи километров. И увезете с собой частичку Сибири», — заявил глава Новосибирского региона.

Также Андрей Травников напомнил, что в Новосибирске — 22 университета. В которых учатся 105 тысяч студентов. 10 тысяч из них — студенты зарубежных стран.

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