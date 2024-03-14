Андрей Травников представил регион гостям Всемирного фестиваля молодежи

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2023 г. №249 «О проведении Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году», на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года состоялся Всемирный фестиваль молодёжи с участием 20 тысяч человек, из которых 5 тысяч — иностранные гости из 188 стран. В период с 9 по 17 марта в 30 субъектах РФ будет реализована Региональная программа Фестиваля с участием 2000 иностранных участников.