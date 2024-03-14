Бастрыкин приказал доложить о смерти младенца в Новосибирской области

Стоит отметить, что Юлия Шевякова, та самая мать, прославилась на всю страну в 2020 году, когда стала героиней передачи «Мужское/Женское». Тогда шоу было посвящено инциденту с брошенным ребенком на автобусной остановке в Болотнинском районе. Парень нашел новорожденную девочку 4 августа, малышке было около двух часов от роду. Ребенка отвезли в больницу. Позже полиция нашла мать путем обзвона и беседы с жителями поселка.