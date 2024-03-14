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Ребенок умер

Бастрыкин приказал доложить о смерти младенца в Новосибирской области

14 марта 2024, 01:21
Фото: 1MI
Ребенок умер
Председатель Следственного комитета РФ приказал доложить о смерти младенца в Новосибирской области. Тело младенца нашли в погребе.

Александр Бастрыкин поручил представить отчет о смерти новорожденного ребенка в Болотнинском районе, сообщили в Следственном комитете. Тело младенца было обнаружено полицейскими 11 марта и находилось в погребе в течение 17 дней.

Мать, которая родила ребенка дома, не обратилась за медицинской помощью. У нее уже есть трое детей, самому младшему из них четыре года. По словам женщины, новорожденный не открывал глаза и не плакал.

Она заявила участковому, что намеревалась провести похороны весной или летом. В связи с этим инцидентом следователями из Новосибирска было организовано проведение проверки, а также запланировано проведение медицинской экспертизы.

Стоит отметить, что Юлия Шевякова, та самая мать, прославилась на всю страну в 2020 году, когда стала героиней передачи «Мужское/Женское». Тогда шоу было посвящено инциденту с брошенным ребенком на автобусной остановке в Болотнинском районе. Парень нашел новорожденную девочку 4 августа, малышке было около двух часов от роду. Ребенка отвезли в больницу. Позже полиция нашла мать путем обзвона и беседы с жителями поселка.

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