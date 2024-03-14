Главные модные тренды весна-лето 2024: что носить — одежда, аксессуары, обувь

Огромную популярность с недавних пор завоевали юбки длины макси. Они продержатся в трендах еще несколько лет, что не скажешь о юбках средней длины. По словам стилиста Евгения, с образами миди можно «поиграться» буквально пару месяцев и о них забыть. Тоже касается вьетнамок и микро-шортов.