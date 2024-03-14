Главные модные тренды весна-лето 2024: что носить — одежда, аксессуары, обувь

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Огромную популярность с недавних пор завоевали юбки длины макси. Они продержатся в трендах еще несколько лет, что не скажешь о юбках средней длины. По словам стилиста Евгения, с образами миди можно «поиграться» буквально пару месяцев и о них забыть. Тоже касается вьетнамок и микро-шортов.
«Сейчас все тренды разделяются на длинные, которые будут удерживать позиции несколько лет, и короткие, которые уйдут из моды спустя несколько месяцев. Ко вторым относятся вьетнамки, а также микро-шорты и трусы — это, тренд, когда трусы выпирают из-под штанов, даже продаются джинсы с имитацией резинки от трусов. Еще есть модная тенденция сейчас носить прозрачные юбки поверх трусов, и под них лучше выбирать шорты, а не стринги, чтобы не смотрелось пошло», — рассказал Евгений.
Также стилист отметил, что в трендах на сезон весна-лето 2024 остаются высокие круглые воротники, абстрактные принты, ленты и банты.
«Это все очень яркие, но короткие тренды. Сейчас в магазинах появляются пиджаки с ленточками, бантиками, цветками. До осени можно носить. Менее популярны кейпы — это укороченный вариант плаща с широким вырезом под рукава, но самих рукавов нет. Такой английский стиль. В нашу погоду не практичные, мало кто покупает».
Из обуви в тренде остаются балетки, лоферы, обувь на толстой подошве, ботфорты. Из аксессуаров — кожаные ремни, громоздкие и маленькие женственные сумочки.
Также приветствуется в образе бахрома, перья, леопардовые принты, открытые, асимметричные плечи, цветные носки, гольфы, колготки, мелкий горошек. Однако, по советам Евгения, лучше выбрать клетку вместо горошка так, как он старит.
Из гардероба можно пока не выбрасывать приталенные женственные платья и любую одежду с вертикальной полоской, вырезами.
«По-прежнему мы все носим оверсайз, но и про женственные наряды не забываем. Приталенные платья, юбки оставляем — сексуальность в моде».
Неделя моды задала тренд и на мужские рубашки. Девушки носят их с корсетом, с пиджаком, на одно плечо или заправляют. Они попадают под стиль офискор — деловой образ с ультра-сексуальностью. Некоторые экстравагантные дамы стилизуют полупрозрачную блузку с брючным костюмом, но, по мнению стилиста, это не совсем удачный лук для офиса.
«Самый популярный сегодня стиль — это mob wife. Это когда ты одеваешься, как жена мафиози. То есть во все самое дорогое, что у тебя есть: из украшений золото, бриллианты, макияж яркий, обязательно красные губы, сумки брендовые, одежда с перьями, пушистая. Также в тренде стиль кокетки. Он пришел на смену барбикору. Это летние легкие платья, летящие, струящиеся, пастельные оттенки, кружева. Позиции не сдает и „дедушкин“ стиль Grandpacore — это вязаные вещи, например жилетки, в которых просто тепло и уютно, но не сексуально».
«Цвет 2024 года — пушистый персик. Его определил Американский институт цвета Pantone. Также в моде бардовый, желтый с переливом в банановый, хаки, синий, белый, шоколадный, серый и красный — сочетание последних цветов в луке будет смотреться круто»
Все модные девушки сейчас, по словам Евгения, рисуют неоновые и фигурные стрелки, красят губы красной помадой, украшают веки стразами и блесками.
Модные прически — это балетные косы, мокрые волосы, вытянутые волосы. Вернулись в тренды ободки, различные украшения с блестками и стразами.