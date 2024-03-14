Гостиницу c финскими парилками продают за 260 млн — смотрим, что внутри

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В Новосибирске выставлена на продажу многоэтажная гостиница, которая находится в Дзержинском районе по адресу Гоголя, 189/1. Ее хозяева оценили свой бизнес в 260 миллионов рублей.
Здание гостиницы занимает участок земли площадью 512 квадратов. Площадь самой гостиницы составляет 2263 квадратов. Ее построили в 209 году и она имеет 10 этажей, включая цоколь.
У отеля четыре звезды. Он предлагает такие категории номеров как стандарт, комфорт, бизнес и люкс. В его распоряжении есть конференц-зал, комната для переговоров, зал приемов и круглосуточный ресторан. Особенностью отеля являются сауны-караоке с бассейнами и финскими парилками.
В объявлении указано, что все номера оборудованы современной мебелью. Новый владелец может продолжить использовать здание как гостиницу или провести его реновацию.
Напомним, что в Новосибирске ранее выставили на продажу «Тимирязевские сауны» за почти 100 млн. Продажа связана с переездом владельца в другую страну.