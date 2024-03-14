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Отель стоит сотни миллионов

Гостиницу c финскими парилками продают за 260 млн — смотрим, что внутри

14 марта 2024, 02:54
Фото: n1.ru
Отель стоит сотни миллионов

Отель c финскими парилками продают в Новосибирске за 260 млн

В Новосибирске продают гостиницу за 260 млн рублей, которая имеет 10 этажей и предлагает разные категории номеров, конференц-зал, комнату переговоров и другое.

В Новосибирске выставлена на продажу многоэтажная гостиница, которая находится в Дзержинском районе по адресу Гоголя, 189/1. Ее хозяева оценили свой бизнес в 260 миллионов рублей.

Фото: n1.ru

Здание гостиницы занимает участок земли площадью 512 квадратов. Площадь самой гостиницы составляет 2263 квадратов. Ее построили в 209 году и она имеет 10 этажей, включая цоколь.

Фото: n1.ru

У отеля четыре звезды. Он предлагает такие категории номеров как стандарт, комфорт, бизнес и люкс. В его распоряжении есть конференц-зал, комната для переговоров, зал приемов и круглосуточный ресторан. Особенностью отеля являются сауны-караоке с бассейнами и финскими парилками.

Фото: n1.ru

В объявлении указано, что все номера оборудованы современной мебелью. Новый владелец может продолжить использовать здание как гостиницу или провести его реновацию.

Напомним, что в Новосибирске ранее выставили на продажу «Тимирязевские сауны» за почти 100 млн. Продажа связана с переездом владельца в другую страну.

Почему продают «Тимирязевские сауны» с 23-летней историей
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