Гостиницу c финскими парилками продают за 260 млн — смотрим, что внутри

У отеля четыре звезды. Он предлагает такие категории номеров как стандарт, комфорт, бизнес и люкс. В его распоряжении есть конференц-зал, комната для переговоров, зал приемов и круглосуточный ресторан. Особенностью отеля являются сауны-караоке с бассейнами и финскими парилками.