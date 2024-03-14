«Конфликт с ребятами»: в Краснообске пропал девятилетний Тихон

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Сообщение о пропаже юного хоккеиста появилось в официальном паблике администрации рабочего поселка Краснообск в социальной сети «ВКонтакте».
«НУЖНА ПОМОЩЬ! ПРОПАЛ РЕБЕНОК! Мальчика зовут Тихон. Вышел с тренировки из ЛДС „Колос“ и ушел в неизвестном направлении в промежутке с 10:00 до 10:20 утра», — указано в сообщении.
Мать ребенка, Ксения, рассказала Ngs.ru, что сын мог поссориться с сокомандниками и из-за этого уйти с тренировки на эмоциях. Ребенка якобы часто замечают в разных концах поселка. По словам женщины, заявление в полицию уже подано.
«Возник конфликт с ребятами. Расстроенный, пошел домой. Бегаю по поселку, везде ищу», — рассказала Ксения.
Редакцией Atas.Info отправлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области по факту исчезновения Тихона.
Upd. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. сейчас Тихона уже нашли.
«Пропавший в рабочем поселке Краснообск несовершеннолетний найден. Преступных посягательств в отношении него не зафиксировано». — рассказали Atas.Info в полиции.