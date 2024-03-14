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Published Сегодня, 11:42

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Мальчик не вернулся домой без тренировки

«Конфликт с ребятами»: в Краснообске пропал девятилетний Тихон

14 марта 2024, 11:42
Фото: ВК / Администрация рабочего поселка Краснообск
Мальчик не вернулся домой без тренировки

В Новосибирской области пропал девятилетний хоккеист Тихон

В Краснообске ищут девятилетнего Тихона. Ребенок ушел с хоккейной тренировки и до сих пор не вернулся домой.

Сообщение о пропаже юного хоккеиста появилось в официальном паблике администрации рабочего поселка Краснообск в социальной сети «ВКонтакте».

«НУЖНА ПОМОЩЬ! ПРОПАЛ РЕБЕНОК! Мальчика зовут Тихон. Вышел с тренировки из ЛДС „Колос“ и ушел в неизвестном направлении в промежутке с 10:00 до 10:20 утра», — указано в сообщении.

Мать ребенка, Ксения, рассказала Ngs.ru, что сын мог поссориться с сокомандниками и из-за этого уйти с тренировки на эмоциях. Ребенка якобы часто замечают в разных концах поселка. По словам женщины, заявление в полицию уже подано.

«Возник конфликт с ребятами. Расстроенный, пошел домой. Бегаю по поселку, везде ищу», — рассказала Ксения.

Редакцией Atas.Info отправлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области по факту исчезновения Тихона.

Upd. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. сейчас Тихона уже нашли.

«Пропавший в рабочем поселке Краснообск несовершеннолетний найден. Преступных посягательств в отношении него не зафиксировано». — рассказали Atas.Info в полиции.
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пропал#Соцсети#Поиски#Александр Ляхов#Краснообск
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