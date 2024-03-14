«Конфликт с ребятами»: в Краснообске пропал девятилетний Тихон

Мать ребенка, Ксения, рассказала Ngs.ru, что сын мог поссориться с сокомандниками и из-за этого уйти с тренировки на эмоциях. Ребенка якобы часто замечают в разных концах поселка. По словам женщины, заявление в полицию уже подано.