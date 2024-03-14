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Лолита не выступит в Новосибирске

Лолита Милявская не выступит в Новосибирске — концерты отменены

14 марта 2024, 06:16
Фото: Соцсети Лолиты Милявской
Лолита не выступит в Новосибирске

В Новосибирске окончательно отменены концерты Лолиты Милявской

В Новосибирске окончательно отменены концерты Лолиты Милявской. Поп-певица должна была выступить перед сибирскими поклонниками 31 марта и 2 апреля.

Выступление Лолиты Милявской было намечено в Доме ученых и ДКЖ. Однако на сайте дворца культуры «Железнодорожник» уже нет афиши, а представители площадки в Академгородке сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты.

«Уважаемые зрители! Концерт 31 марта не состоится. По всем вопросам возврата денег за билеты, просьба писать по адресу: info@artzvezdy.ru», — сообщается на сайте Дома ученых.

До этого выступление Лолиты Милявской в рамках юбилейного тура было фактически сорвано в конце января. Причиной могло стать участие артистки в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда шестидесятилетнюю певицу раскритиковал глава Союза отцов Сергей Майоров.

«Артист должен чему-то учить людей, давать им полезные вещи. А чему может научить человек, который, простите, ползает собачкой в одном нижнем белье? В двадцать лет такой маразм еще простителен., но не в шестьдесят», — заявил Майоров в беседе с Atas.Info.

Стоит отметить, что артист из Новосибирска ЭлДжей, известный своими провокациями и скандальным имиджем, поспешил разорвать контракт с лейблом Анны Асти из-за перфоманса Ивлеевой. Сейчас рэпер находится в Таиланде.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Артист#Отмена концерта#Александр Ляхов#Общественники#Союз отцов#Сергей Майоров
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