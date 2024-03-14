Лолита Милявская не выступит в Новосибирске — концерты отменены

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Выступление Лолиты Милявской было намечено в Доме ученых и ДКЖ. Однако на сайте дворца культуры «Железнодорожник» уже нет афиши, а представители площадки в Академгородке сообщили, что готовы вернуть деньги за билеты.
«Уважаемые зрители! Концерт 31 марта не состоится. По всем вопросам возврата денег за билеты, просьба писать по адресу: info@artzvezdy.ru», — сообщается на сайте Дома ученых.
До этого выступление Лолиты Милявской в рамках юбилейного тура было фактически сорвано в конце января. Причиной могло стать участие артистки в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда шестидесятилетнюю певицу раскритиковал глава Союза отцов Сергей Майоров.
«Артист должен чему-то учить людей, давать им полезные вещи. А чему может научить человек, который, простите, ползает собачкой в одном нижнем белье? В двадцать лет такой маразм еще простителен., но не в шестьдесят», — заявил Майоров в беседе с Atas.Info.
Стоит отметить, что артист из Новосибирска ЭлДжей, известный своими провокациями и скандальным имиджем, поспешил разорвать контракт с лейблом Анны Асти из-за перфоманса Ивлеевой. Сейчас рэпер находится в Таиланде.