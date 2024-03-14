Масленица в Новосибирске 2024: встретить весну по-семейному

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Главной темой народных гуляний в этом году стала семья (2024 год объявлен Годом семьи). О программе празднования рассказала заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Ирина Соловьева.
«Мы постарались, чтобы в нашем большом городе жители могли отметить Масленицу в каждом районе. В Год семьи, объявленный президентом России, мы приготовили на площадках традиционные масленичные развлечения, чтобы новосибирцы семьями погружались в народные традиции», — отметила Ирина Соловьева.
Одно из самых ярких мероприятий пройдет в зоопарке им. Шило. Там оборудуют фотозоны с самоварами, коромыслом, печью и другими предметами быта русской избы. Также для семей проведут различные активности — например, самым необычным станет метание гигантских блинов. Кроме того, для детей организуют спектакль и устроят показательные кормления зверей.
Масленицу встретят во всех парках города. Главные программы запланированы в парках «Центральный», «Затулинский», «Арена», «Михайловская набережная», «Заельцовский» — там мероприятия начнутся в 12:00. В 14:00 Масленицу отметят в 14:00.
На каждой площадке можно окунуться в атмосферу традиционного русского праздника: с перетягиванием каната, ходьбой на ходулях и скоростным поеданием блинов. Помимо этого гостей ждёт дегустация блинов, частушечные бои, розыгрыш призов и большое количество интерактивных программ.
Праздник не обойдет стороной жителей отдаленных районов. Яркие площадки организовали, например, у Дворца культуры «Сибтекстильмаш». Местные жители могут посетить ярмарку и покататься на лошадях. Другая площадка — у ДК «Приморский», где можно пройти «блинную перезагрузку», хоккей на валенках, плетение гигантских кос, зимнюю рыбалку и чайные посиделки.