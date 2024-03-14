Масленица в Новосибирске 2024: встретить весну по-семейному

Одно из самых ярких мероприятий пройдет в зоопарке им. Шило. Там оборудуют фотозоны с самоварами, коромыслом, печью и другими предметами быта русской избы. Также для семей проведут различные активности — например, самым необычным станет метание гигантских блинов. Кроме того, для детей организуют спектакль и устроят показательные кормления зверей.