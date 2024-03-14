Мэр Томска считает цены на жилье в Новосибирске более привлекательными

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Мэр Томска Дмитрий Махиня недоволен ценами на жилье и темпами строительства в городе. Он привел в пример Новосибирск, где, по его мнению, цены ниже, а предложений на рынке больше. Причем мэр имеет ввиду как приобретение, так и аренду жилья. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru.
«В Томске цены на покупку и аренду квартир выше, чем в Новосибирске, потому что у нас меньше предложений на рынке недвижимости. Не хватает в городе крупных федеральных застройщиков, которые возводят объекты в том же Новосибирске», — сказал Дмитрий Махиня.
Дефицит распространяется не только на жилье, но и социальные объекты.
При этом далеко не все новосибирцы довольны ситуацией на рынке недвижимости. Своих проблем в регионе хватает. Жители активно возмущаются обилием застроек-«человейников». В феврале мы публиковали рейтинг худших жилмассивов по версии сервиса 2ГИС. Жители оставляют отзывы, полные красноречивых эпитетов.
Ранее эксперты подсчитали, сколько квартир нужно продать в Новосибирске, чтобы купить 1-комнатную в Москве.