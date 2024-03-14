Мэр Томска считает цены на жилье в Новосибирске более привлекательными

Мэр Томска Дмитрий Махиня недоволен ценами на жилье и темпами строительства в городе. Он привел в пример Новосибирск, где, по его мнению, цены ниже, а предложений на рынке больше. Причем мэр имеет ввиду как приобретение, так и аренду жилья. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru.