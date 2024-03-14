На 200 млн сократили финансирование капремонта в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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В Новосибирской области снизили финансирование на капремонт. Министр ЖКХ Денис Архипов сообщил об этом на заседании комитета Заксобрания региона. В прошлом году было выделено 500 млн рублей из бюджета, а в этом году только 300 млн.
Сокращение финансирования может повлиять на Фонд модернизации ЖКХ, поэтому было принято решение рассмотреть дополнительные меры поддержки. Одной из возможных мер является увеличение взносов, но это пока находится на стадии обсуждения. Например, тариф за капремонт в Новосибирске составляет 15,52 за кв. м, что больше, чем в Московской области.
Также будут пересмотрены приоритеты в деятельности фонда. Часть домов может быть исключена из списка объектов, требующих капитального ремонта, чтобы людям из социально незащищённых групп не пришлось оплачивать его.
Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области. По словам главы страны, если расходы на ЖКХ превышают 22%, семья имеет право на субсидии.