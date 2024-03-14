На 200 млн сократили финансирование капремонта в Новосибирской области

Сокращение финансирования может повлиять на Фонд модернизации ЖКХ, поэтому было принято решение рассмотреть дополнительные меры поддержки. Одной из возможных мер является увеличение взносов, но это пока находится на стадии обсуждения. Например, тариф за капремонт в Новосибирске составляет 15,52 за кв. м, что больше, чем в Московской области.