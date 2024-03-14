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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:23

На пост мэра Новосибирска претендуют девять кандидатов

На пост мэра Новосибирска претендуют юрист и судовладелец

14 марта 2024, 14:08
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На пост мэра Новосибирска претендуют девять кандидатов

В конкурсе на должность мэра Новосибирска участвуют девять кандидатов

В конкурсе на должность главы Новосибирска выразили желание участвовать два новых кандидата. Таким образом, общее число претендентов на кресло мэра достигло девяти человек.

Согласно данным Совета депутатов Новосибирска, новыми кандидатами стали Игорь Данилов и Александр Каракоцкий. Первый является директором и учредителем компании «Правозащита». Организация специализируется в области права.

Второй претендент на должность мэра — Александр Каракоцкий. Бизнесмен является директором Ассоциации судовладельцев Западной Сибири. Стоит отметить, что предприниматель неоднократно высказывался в СМИ о необходимости расширения речного транспорта на Оби. По его мнению, дополнительные суда не помешали бы жителям жилмассивов «Ясный берег», «Европейский берег» и микрорайону на Чернышевском спуске.

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При этом развитие речного транспорта предполагает приобретение новых судов. В сентябре 2023 года Александр Каракоцкий предлагал создать парк речных судов минимум до 2026 года для обслуживания внутригородских маршрутов и разгрузки транспортной сети.

Стоит отметить, что в конкурсе участвуют уже четыре предпринимателя. В среду. 13 марта, была зарегистрирована Олеся Яхонтова. До статуса «временно неработающая» женщина являлась учредителем и директором ООО «Идеальное решение» и специализировалась на строительстве. Одновременно с этим сибирячка вела розничную торговлю в неспециализированных магазинах.

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В настоящий момент на должность мэра Новосибирска претендуют девять человек. Помимо Игоря Данилова, Александра Каракоцкого и Олеси Яхонтовой, пост главы города могут занять травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП №20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Аверкина, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. Кроме того, в кресло мэра могут сесть индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат горсовета Игорь Украинцев и военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

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