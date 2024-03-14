На пост мэра Новосибирска претендуют юрист и судовладелец

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Согласно данным Совета депутатов Новосибирска, новыми кандидатами стали Игорь Данилов и Александр Каракоцкий. Первый является директором и учредителем компании «Правозащита». Организация специализируется в области права.
Второй претендент на должность мэра — Александр Каракоцкий. Бизнесмен является директором Ассоциации судовладельцев Западной Сибири. Стоит отметить, что предприниматель неоднократно высказывался в СМИ о необходимости расширения речного транспорта на Оби. По его мнению, дополнительные суда не помешали бы жителям жилмассивов «Ясный берег», «Европейский берег» и микрорайону на Чернышевском спуске.
При этом развитие речного транспорта предполагает приобретение новых судов. В сентябре 2023 года Александр Каракоцкий предлагал создать парк речных судов минимум до 2026 года для обслуживания внутригородских маршрутов и разгрузки транспортной сети.
Стоит отметить, что в конкурсе участвуют уже четыре предпринимателя. В среду. 13 марта, была зарегистрирована Олеся Яхонтова. До статуса «временно неработающая» женщина являлась учредителем и директором ООО «Идеальное решение» и специализировалась на строительстве. Одновременно с этим сибирячка вела розничную торговлю в неспециализированных магазинах.
В настоящий момент на должность мэра Новосибирска претендуют девять человек. Помимо Игоря Данилова, Александра Каракоцкого и Олеси Яхонтовой, пост главы города могут занять травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП №20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Аверкина, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. Кроме того, в кресло мэра могут сесть индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат горсовета Игорь Украинцев и военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.