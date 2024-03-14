На пост мэра Новосибирска претендуют юрист и судовладелец

Стоит отметить, что в конкурсе участвуют уже четыре предпринимателя. В среду. 13 марта, была зарегистрирована Олеся Яхонтова. До статуса «временно неработающая» женщина являлась учредителем и директором ООО «Идеальное решение» и специализировалась на строительстве. Одновременно с этим сибирячка вела розничную торговлю в неспециализированных магазинах.