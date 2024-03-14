Назначено заседание по иску жителей левобережья, пострадавших от коммунальных аварий

4 марта в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск депутата горсовета Антона Картавина* к ООО «Новосибирская теплосетевая компания» («НТСК»). Депутат представляет интересы 40 жителей левого берега города. За моральный вред, причиненный авариями на магистральной теплотрассе в январе 2024 года, жители требуют 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента региона.