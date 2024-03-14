Назначено заседание по иску жителей левобережья, пострадавших от коммунальных аварий

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
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Updated Сегодня, 11:16
4 марта в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск депутата горсовета Антона Картавина* к ООО «Новосибирская теплосетевая компания» («НТСК»). Депутат представляет интересы 40 жителей левого берега города. За моральный вред, причиненный авариями на магистральной теплотрассе в январе 2024 года, жители требуют 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента региона.
Все истцы проживают в многоквартирных домах в Ленинском и Кировском районах Новосибирска и являются потребителями услуг «НТСК». Конечное число истцов может быть больше.
«В срок до 12.05.2024 лица из этой группы могут присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц», — сказано в сообщении.
Предварительное судебное заседание назначено на 16 мая.
* Распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А.В. признан иностранным агентом.
ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — предприятие СГК. Занимается производством, передачей тепловой энергии и теплоносителя от ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, локальных и ведомственных котельных Новосибирска. Директор — Максим Рябенко.
В феврале власти Новосибирска подсчитали количество квартир, пострадавших от аварий на теплосетях. Под корректировку попали больше 220 тысяч лицевых счетов.