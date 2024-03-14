Новосибирец задолжал больше 1,5 млн рублей своим сыновьям-близнецам

По данным приставов, Олег Боженко живет у своей сожительницы в поселке Элитный в Мичуринском сельсовете Новосибирского района. Мужчина ездит на автомобиле Toyota Vitz, который зарегистрирован на сожительницу. Занимается грузоперевозками, но официально не работает, поэтому взять с него нечего.