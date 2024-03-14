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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:14

В Новосибирске ищут мужчину, который задолжал 1,5 млн 18-летним сыновьям

Новосибирец задолжал больше 1,5 млн рублей своим сыновьям-близнецам

14 марта 2024, 05:12
Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске ищут мужчину, который задолжал 1,5 млн 18-летним сыновьям

Олег Боженко официально не работает, проживает у сожительницы и ездит на ее машине. Полиция объявила его в розыск.

В Новосибирске ищут 41-летнего Олега Боженко, который накопил долг больше 1,5 млн рублей перед своими совершеннолетними сыновьями-близнецами и скрывается от приставов. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

По данным приставов, Олег Боженко живет у своей сожительницы в поселке Элитный в Мичуринском сельсовете Новосибирского района. Мужчина ездит на автомобиле Toyota Vitz, который зарегистрирован на сожительницу. Занимается грузоперевозками, но официально не работает, поэтому взять с него нечего.

Полиция объявила его в розыск.

Любую информацию об Олеге Боженко просят сообщать по телефонам 241-07-06 или 8-953-864-62-09.

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Ранее мы писали, что новосибирский певец должен 2,5 млн рублей 12-летней дочери. Мужчина скрывается от приставов, не желая гасить задолженность. Он даже пытался через суд забрать квартиру, где проживает его бывшая семья.

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#Общество#Новосибирск#Долг#Алименты#Судебные приставы#Алёна Рогонова
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