Новосибирец задолжал больше 1,5 млн рублей своим сыновьям-близнецам

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Новосибирске ищут 41-летнего Олега Боженко, который накопил долг больше 1,5 млн рублей перед своими совершеннолетними сыновьями-близнецами и скрывается от приставов. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.
По данным приставов, Олег Боженко живет у своей сожительницы в поселке Элитный в Мичуринском сельсовете Новосибирского района. Мужчина ездит на автомобиле Toyota Vitz, который зарегистрирован на сожительницу. Занимается грузоперевозками, но официально не работает, поэтому взять с него нечего.
Полиция объявила его в розыск.
Любую информацию об Олеге Боженко просят сообщать по телефонам 241-07-06 или 8-953-864-62-09.
Ранее мы писали, что новосибирский певец должен 2,5 млн рублей 12-летней дочери. Мужчина скрывается от приставов, не желая гасить задолженность. Он даже пытался через суд забрать квартиру, где проживает его бывшая семья.