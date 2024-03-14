Новосибирская модель Бейби Тери снялась для журнала Playboy

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Фото сибирячки поместили на развороте журнала. На фотографиях Виктория Кузнецова предстает с японской катаной и на высоких каблуках. В рамках публикации девушка дала небольшое интервью изданию.
«Когда мне говорят „нельзя“, то это только подстегивает доказать обратное. Люблю разбивать предрассудки. Это не просто принципы, это мое оружие». — заявила Виктория Кузнецова.
Образ сибирячки изначально был заточен на эпатаж. Многие осуждают чересчур резкий имидж Бейби Тери и даже сравнивают ее с мужчиной. Однако это практически не волнует девушку.
Сейчас Виктории Кузнецовой 22 года. Сибирячка окончила модельную школу, а в девятнадцать лет приняла участие в шоу «Ты топ-модель» на телеканале ТНТ и вошла в десятку лучших участниц.
Напомним, что фото учительницы из Куйбышева вызвали скандал, поскольку их посчитали эротическими. В ситуацию даже пришлось вмешаться Минобру.