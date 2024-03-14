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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 09:02

Виктория Кузнецова выбрала эпатажный имидж

Новосибирская модель Бейби Тери снялась для журнала Playboy

14 марта 2024, 08:41
Фото: Playboy Kazakhstan
Виктория Кузнецова выбрала эпатажный имидж

Модель из Новосибирска Виктория Кузнецова приняла участие в фотосессии Playboy

Модель из Новосибирска Виктория Кузнецова, известная под псевдонимом Бейби Тери, снялась для журнала Playboy Kazakhstan. Фотографии девушки появились в январском выпуске.

Фото сибирячки поместили на развороте журнала. На фотографиях Виктория Кузнецова предстает с японской катаной и на высоких каблуках. В рамках публикации девушка дала небольшое интервью изданию.

«Когда мне говорят „нельзя“, то это только подстегивает доказать обратное. Люблю разбивать предрассудки. Это не просто принципы, это мое оружие». — заявила Виктория Кузнецова.
Фото: Playboy Kazakhstan

Образ сибирячки изначально был заточен на эпатаж. Многие осуждают чересчур резкий имидж Бейби Тери и даже сравнивают ее с мужчиной. Однако это практически не волнует девушку.

Сейчас Виктории Кузнецовой 22 года. Сибирячка окончила модельную школу, а в девятнадцать лет приняла участие в шоу «Ты топ-модель» на телеканале ТНТ и вошла в десятку лучших участниц.

Напомним, что фото учительницы из Куйбышева вызвали скандал, поскольку их посчитали эротическими. В ситуацию даже пришлось вмешаться Минобру.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Модель#Фотосессия#Александр Ляхов
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