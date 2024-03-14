Новосибирские следователи займутся матерью, доведшей ребенка до комы

Это не единственный подобный случай в Новосибирской области. Жительница Кемерова подозревается в том, что едва не заморила ребенка голодом, оставив одного в запертой квартире без пищи и воды в областной столице. Восьмилетний мальчик был вынужден выйти на балкон и кричать о помощи. Сейчас кемеровчанкой занимается следствие.