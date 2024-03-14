Новосибирские следователи займутся матерью, доведшей ребенка до комы

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Инцидент произошел 28 февраля в одном из сел Каргатского района. По версии следствия, 21-летняя сибирячка не уследила за маленьким сыном, из-за чего он выпал из колыбельки и получил травму. Ребенка в экстренном порядке путем санавиации доставили в больницу, где выводили из искусственной комы. Сейчас малыш переведен в обычную палату из реанимации.
По данному факту была начата проверка прокуратурой и следствием. В ее ходе выяснилось, что девушка в течение нескольких месяцев могла избивать своих маленьких детей, наказывая за малейшую провинность. Сейчас второй ребенок находится у родственников.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области принято к производству уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Каргатского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Сейчас следствие выясняет условия жизни и воспитания детей в семье. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики.
Это не единственный подобный случай в Новосибирской области. Жительница Кемерова подозревается в том, что едва не заморила ребенка голодом, оставив одного в запертой квартире без пищи и воды в областной столице. Восьмилетний мальчик был вынужден выйти на балкон и кричать о помощи. Сейчас кемеровчанкой занимается следствие.
Еще один случай тоже произошел в Новосибирске. Девятнадцатилетняя девушка обвиняется в жестоком убийстве маленькой дочки. Разозлившись на то, что девочка постоянно плачет и не дает ей спать, сибирячка ударила малышку головой об диван. Позже ребенок скончался в больнице.
Напомним, что мальчика, найденного на помойке в Новосибирске, усыновила бабушка.