Выброшенного в мусорку малыша увезли в Колыванский район

Бабушка обратилась в органы опеки 19 февраля, через три дня после обнаружения новорожденного младенца в мусорном баке возле дома по улице 1905 года. При этом другие родственники не выразили желания взять на себя ответственность за малыша. Изучение жилищно-бытовых условий и здоровья женщины позволило вынести решение в ее пользу.