Выброшенного в мусорку малыша увезли в Колыванский район

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сейчас малыш находится у бабушки в Колыванском районе. Однако за семьей будет постоянный контроль. В случае выявления фактов ненадлежащего обращения мальчика изымут у родственников.
«Проведено совещание с руководством Колывановского района. О семье будет подаваться ежеквартальный отчет», — рассказала ngs.ru уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Бабушка обратилась в органы опеки 19 февраля, через три дня после обнаружения новорожденного младенца в мусорном баке возле дома по улице 1905 года. При этом другие родственники не выразили желания взять на себя ответственность за малыша. Изучение жилищно-бытовых условий и здоровья женщины позволило вынести решение в ее пользу.
Мать мальчика, Светлану Баштакову задержали 17 февраля, в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Сейчас девушка находится в СИЗО.
Напомним, что в Болотнинском районе мать подозревается в убийстве ребенка сразу после родов. Новорожденного могли выбросить в ведро и хранить в подполе дома.