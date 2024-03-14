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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Ребенок находится у бабушки

Выброшенного в мусорку малыша увезли в Колыванский район

14 марта 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок находится у бабушки

Найденного на помойке новорожденного младенца увезли в Колыванский район

Стала известна судьба младенца, найденного на помойке 16 февраля. Ребенка взяла к себе мать подозреваемой в покушении на убийство — Светланы Баштаковой.

Сейчас малыш находится у бабушки в Колыванском районе. Однако за семьей будет постоянный контроль. В случае выявления фактов ненадлежащего обращения мальчика изымут у родственников.

«Проведено совещание с руководством Колывановского района. О семье будет подаваться ежеквартальный отчет», — рассказала ngs.ru уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
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Бабушка обратилась в органы опеки 19 февраля, через три дня после обнаружения новорожденного младенца в мусорном баке возле дома по улице 1905 года. При этом другие родственники не выразили желания взять на себя ответственность за малыша. Изучение жилищно-бытовых условий и здоровья женщины позволило вынести решение в ее пользу.

Мать мальчика, Светлану Баштакову задержали 17 февраля, в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Сейчас девушка находится в СИЗО.

Напомним, что в Болотнинском районе мать подозревается в убийстве ребенка сразу после родов. Новорожденного могли выбросить в ведро и хранить в подполе дома.

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