Под Каргатом трехмесячный малыш впал в кому — прокуроры проверят семью

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Инцидент произошел 28 февраля, но о нем стало известно только сейчас. Мать ребенка пошла делать ему молочную смесь. Отвернувшись, она не уследила за малышом, поэтому не успела схватить на руки. Младенец выпал из коляски и ударился головой.
Как сообщает «КП-Новосибирск», ребенка пришлось путем санавиации экстренно доставить в больницу. Врачам удалось вывести пострадавшего из комы, сейчас он находится в обычной палате.
Произошедшим уже заинтересовались прокуроры. Надзорным ведомством организована проверка.
«Организована проверка по сообщению СМИ о получении травмы малолетним ребенком. Будет дана оценка работе органов системы профилактики с семьей». — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, что недавно в Болотнинском районе был обнаружен труп новорожденного младенца. Мать могла выкинуть его в мусорное ведро сразу после рождения и держать в подполе почти три недели.