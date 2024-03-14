Под Каргатом трехмесячный малыш впал в кому — прокуроры проверят семью

Инцидент произошел 28 февраля, но о нем стало известно только сейчас. Мать ребенка пошла делать ему молочную смесь. Отвернувшись, она не уследила за малышом, поэтому не успела схватить на руки. Младенец выпал из коляски и ударился головой.