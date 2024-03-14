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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Ребенок едва не умер

Под Каргатом трехмесячный малыш впал в кому — прокуроры проверят семью

14 марта 2024, 07:22
Фото: 1MI
Ребенок едва не умер

В НСО ребенок выпал из коляски и впал в кому

В Каргатском районе трехмесячный младенец впал в кому. Несчастный случай произошел во время кормления.

Инцидент произошел 28 февраля, но о нем стало известно только сейчас. Мать ребенка пошла делать ему молочную смесь. Отвернувшись, она не уследила за малышом, поэтому не успела схватить на руки. Младенец выпал из коляски и ударился головой.

Как сообщает «КП-Новосибирск», ребенка пришлось путем санавиации экстренно доставить в больницу. Врачам удалось вывести пострадавшего из комы, сейчас он находится в обычной палате.

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Произошедшим уже заинтересовались прокуроры. Надзорным ведомством организована проверка.

«Организована проверка по сообщению СМИ о получении травмы малолетним ребенком. Будет дана оценка работе органов системы профилактики с семьей». — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что недавно в Болотнинском районе был обнаружен труп новорожденного младенца. Мать могла выкинуть его в мусорное ведро сразу после рождения и держать в подполе почти три недели.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Прокуратура#Проверка#Кома#Александр Ляхов
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