Подарки на избирательных участках получит молодежь — кому и что достанется

Напомним, что на выборах президента Новосибирска будут разыграны три квартиры. Помимо квартир у участвующих в викторине будет возможность получить один из пяти внедорожников «Москвич» или другой подарок — также будут разыграны более 350 единиц бытовой техники и электроники — от телевизоров и холодильников до ноутбуков и смартфонов. Кроме того, будут распределены путевки в пансионаты региона.