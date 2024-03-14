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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

На выборах будут давать подарки

Подарки на избирательных участках получит молодежь — кому и что достанется

14 марта 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney
На выборах будут давать подарки

Молодым избирателям выдадут подарочные наборы на выборах в Новосибирске

На избирательных участках в Новосибирске молодым избирателям, которым исполнилось 18 лет после выборов губернатора области, выдадут сувениры в виде конверта с открыткой, чехла для карточки и ручки.

Жители Новосибирска, достигшие 18-летнего возраста после выборов губернатора области в сентябре 2023 года, получат на избирательных участках особые подарочные наборы. Эту информацию предоставила Тамара Геннадьевна, член избирательной комиссии Новосибирской области, пишет Om1.ru.

Впервые такая инициатива будет реализована в городе. По словам Тамары Геннадьевны, молодым избирателям выдадут сувениры, конвертик с поздравительной открыткой, чехол для карточки и ручку. Эти подарки будут доступны только тем новосибирцам, которым исполнилось 18 лет после выборов губернатора области в сентябре 2023 года.

Напомним, что на выборах президента Новосибирска будут разыграны три квартиры. Помимо квартир у участвующих в викторине будет возможность получить один из пяти внедорожников «Москвич» или другой подарок — также будут разыграны более 350 единиц бытовой техники и электроники — от телевизоров и холодильников до ноутбуков и смартфонов. Кроме того, будут распределены путевки в пансионаты региона.

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#Новосибирск#Выборы президента 2024#Эмилия Губарева#Подарки#Квартиры#Сувениры#Избирательные участки
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