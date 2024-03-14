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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Постимся вкусно: рецепты аппетитных блюд для Великого поста

Постимся вкусно: рецепты аппетитных блюд для Великого поста

14 марта 2024, 17:39
Фото: Изображение Midjourney
Об этом знают не все, но Великий пост — совсем не повод питаться невкусно! Рецепты из подборки ниже помогут не срываться на запрещенные продукты.

Совсем несложно приготовить постные котлеты из гречки, по вкусу похожие на обычные.

Луковицу режем кубиками и обжариваем на постном масле, к ней добавляем 200 г гречки и 400 мл воды. Варим на слабом огне до испарения воды. Добавляем мелко натертую картофелину, 4 чайных ложки манки, 2 ч. л. сушеного чеснока, соль и специи по вкусу. Смешиваем все и лепим котлеты. Обваляв их в муке, жарим на малом огне по 5 минут с двух сторон, пишет newia.ru.

Грибной рассольник — очень аппетитное постное блюдо. Подойдут сушеные, замороженные и свежие грибы.

Мелко режем одну морковь, луковицу и сельдерейный стебель. Делаем овощную поджарку на растительном масле. Добавляем и слегка обжариваем с овощами 400 г грибов, высыпаем поджарку в кастрюлю с 2 л воды, солим и варим бульон.

Туда же кубиками нарезаем 200 г картофеля и засыпаем перловку (100 г крупы предварительно замачивается). Варим 10 минут на медленном огне. Нарезаем в суп 100 г соленых огурцов, варим пять минут. В сковороду из-под поджарки закладываем 1 столовую ложку томатной пасты, немного бульона из супа и 20 г свежего укропа. Тушим, добавляем в кастрюлю с тремя листьями лавра, варим три минуты. Приятного аппетита!

#Великий пост#Еда#Все материалы авторов
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