Постимся вкусно: рецепты аппетитных блюд для Великого поста

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Совсем несложно приготовить постные котлеты из гречки, по вкусу похожие на обычные.
Луковицу режем кубиками и обжариваем на постном масле, к ней добавляем 200 г гречки и 400 мл воды. Варим на слабом огне до испарения воды. Добавляем мелко натертую картофелину, 4 чайных ложки манки, 2 ч. л. сушеного чеснока, соль и специи по вкусу. Смешиваем все и лепим котлеты. Обваляв их в муке, жарим на малом огне по 5 минут с двух сторон, пишет newia.ru.
Грибной рассольник — очень аппетитное постное блюдо. Подойдут сушеные, замороженные и свежие грибы.
Мелко режем одну морковь, луковицу и сельдерейный стебель. Делаем овощную поджарку на растительном масле. Добавляем и слегка обжариваем с овощами 400 г грибов, высыпаем поджарку в кастрюлю с 2 л воды, солим и варим бульон.
Туда же кубиками нарезаем 200 г картофеля и засыпаем перловку (100 г крупы предварительно замачивается). Варим 10 минут на медленном огне. Нарезаем в суп 100 г соленых огурцов, варим пять минут. В сковороду из-под поджарки закладываем 1 столовую ложку томатной пасты, немного бульона из супа и 20 г свежего укропа. Тушим, добавляем в кастрюлю с тремя листьями лавра, варим три минуты. Приятного аппетита!