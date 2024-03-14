Постимся вкусно: рецепты аппетитных блюд для Великого поста

Луковицу режем кубиками и обжариваем на постном масле, к ней добавляем 200 г гречки и 400 мл воды. Варим на слабом огне до испарения воды. Добавляем мелко натертую картофелину, 4 чайных ложки манки, 2 ч. л. сушеного чеснока, соль и специи по вкусу. Смешиваем все и лепим котлеты. Обваляв их в муке, жарим на малом огне по 5 минут с двух сторон, пишет newia.ru.